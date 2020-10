Niss Karim, la gurú del maquillaje que conquista las redes

Buscando oportunidades en medio de las crisis

Logrando sacar el mayor provecho al confinamiento impuesto a raíz de la pandemia y en tiempos de crisis global, Niss Karim se encuentra impulsando con más fuerza que nunca sus cursos en línea, con los que llega a todo el mundo entregando los conocimientos básicos, medios y avanzados de maquillaje.

“Esta crisis mundial nos ha motivado a muchos a salir de nuestra zona de confort. Y muchas veces de las peores crisis nacen las mejores oportunidades, así lo he vivido yo. Me di cuenta de que este curso es una solución para poder consentirnos, sentirnos y vernos bellas, pero también para emprender y buscar nuevas oportunidades laborales”, dijo la experta, quien reúne a miles de personas alrededor del mundo a través de sus clases virtuales.

De ascendencia libanesa, nacida en EEUU pero criada en Venezuela, donde vivió más de 20 años, Niss Karim, reúne una fusión única de culturas que se refleja en su trabajo y en sus dinámicas lecciones con las que conquista e inspira diariamente a madres inmigrantes que, como ella, buscan aprender y desarrollar un oficio que no las obligue salir de casa.

“Desde que llegué a EEUU, quise trabajar en algo que me apasionara, pero que a la vez me permitiera estar en casa a tiempo completo y criar a mis hijos. No fue un camino fácil. Primero incursioné en el mercado gastronómico, de hecho, tengo un carrito de comida árabe muy popular en Doral. Luego con mucho esfuerzo seguí desarrollando mi pasión y me certifiqué como esteticista y makeup artist (maquillista) y, además, comencé a asistir a muchísimos seminarios. De ese modo me fui profesionalizando y adquiriendo los conocimientos necesarios para educar”, dijo Karim.

“Nunca en la vida imaginé que el maquillaje podría ser una fuente de ingreso y emprendimiento tan próspero. Hoy me siento feliz de haber seguido esa pasión y de haberme arriesgado. Es un oficio hermoso que me siento orgullosa de ejercer cada día ayudando a tantas personas a sentirse bien y a mejorar su vida”, finalizó.