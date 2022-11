Niurka Marcos finaliza noviazgo con Juan Vidal

"Sí, ya, ya... ya terminé con Juan. Lo amo, pero es un imbécil. Lo amo, lo amo, lo amo, pero prefiero quitármelo de arriba porque es una cosa muy tóxica", declaró Niurka Marcos a la prensa.

"Puedo citar algo que él mismo me dijo en nuestras conversaciones: 'perdóname mi amor, reconozco que soy una mie… para las relaciones'. Entonces, eso hizo que yo no lo tomara personal porque fue una mie… lo fue conmigo, lo fue con Cynthia, lo fue con la otra, la otra y hasta con la mamá de la niña. Entonces ya él lo reconoció y me voy triste porque conocí un hombre hermosísimo por fuera, pero hueco por dentro", agregó la cubana de 54 años.

Niurka Marcos aseguró que no habrá una posible reconciliación, pues reveló que el motivo de la separación responde a un trastorno narcisista del actor.

"Es triste de un hombre que vive de la apariencia totalmente... es una clase de narcicismo. No existe (la reconciliación), no va a pasar porque le dije tantos horrores, que se me acabaron las ofensas: '¿me podrías decir una tú para que yo te la repita?. O sea, te estoy ofendiendo mucho, mucho, mucho porque quiero que me odies hasta la médula'. Así terminó la conversación, imagínate que cultural y folklórica", narró, la artista, quien envió un mensaje a Vidal. "Mira, Juan, deja de culpar a las personas. Tú solito vas por la vida arrastrando tu propia cabeza".

Por otra parte, acotó que la actriz mexicana Cynthia Klitbo, expareja de Juan Vidal, no supo manejar su ruptura sentimental con el dominicano.

"Ella lo manejó con las patas. Cuando una persona habla ardida, se ve mal. Si hubiera sido un perrito con rabia le sale espuma. Si quieres te doy un mínimo técnico, boba", dijo.

La vedette cubana y el actor dominicano hicieron público su compromiso desde Machu Picchu, Perú.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Vidal Gil (@juanvidalgil)

Ambos se conocieron en la segunda temporada de La casa de los famosos. Durante la competencia de telerrealidad de Telemundo, surgió el flechazo.