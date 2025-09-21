domingo 21  de  septiembre 2025
MÚSICA

Nodal reacciona a nominación junto a Pepe Aguilar en los Latin Grammy

Nodal enfatizó que para el la victoria llegó cuando pudo ver el proyecto musical en la lista de nominados

Christian Nodal y Ángela Aguilar.&nbsp;

Christian Nodal y Ángela Aguilar. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Christian Nodal y Pepe Aguilar se enfrentan en los Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi. Tras el anuncio de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, ambos artista celebró su respectiva nominación, pero ninguno se pronunció respecto a la nominación del otro.

Desde entonces, en internet se ha especulado sobre el enfrentamiento que suegro y yerno tiene por uno de los galardones más importantes de la música.

Lee además
Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.
MÚSICA

Christian Nodal y Pepe Aguilar se enfrentan en los Latin Grammy 2025
Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.
FAMOSOS

Christian Nodal explica por qué no felicitó a Inti en su cumpleaños

Sin embargo, Nodal ha sido el primero en abordar los rumores. Fue durante una rueda de prensa que brindó, a propósito de la presentación que tenía programada en el Coliseo Medplus en Bogotá, Colombia.

Uno de los reporteros felicitó al intérprete y señaló: "Esperemos que… bueno, se queda en familia, ¿no? Ahí está Pepe y estás tú".

A lo que el cantante de Botella tras botella respondió: "El (Latin) Grammy, independientemente de quién lo gane, yo voy a estar feliz. Ya estoy feliz porque estoy nominado".

"Llevo dos álbumes que se me ha complicado para que califiquen y por fin ya quedó ¿Quién + como yo? Es un álbum al que se le puso mucho tiempo, mucho amor, horas y horas, y también hace sentir felices y orgullosos a todo el equipo", confesó el mexicano.

Nodal enfatizó que para el la victoria llegó cuando pudo ver el proyecto musical en la lista de nominados. "Para mí, ya gané, en ese sentido".

Controversias

Sobre las polémicas que ha protagonizado, el cantante rechazó que la atención mediática se centre en ello y no en el trabajo que hace para sus seguidores.

“Es realmente lamentable cuando se menciona más por eso que por la música, ¿no? Yo no soy una persona que esté en redes, nunca es un sitio donde conecte tanto. Creo que la vida me ha dado muchas amarguras, pero también muchas bendiciones. Entonces, eso es lo que me ha motivado a mí para seguir adelante".

Por último, agregó que lo que ocurre en las redes sociales no le afecta, pero sí reconoció que le desgasta que constantemente las preguntas sean sobre rumores.

Temas
Te puede interesar

Cazzu recibe respaldo de padres de Nodal en medio de disputa por su hija

Harry Styles corre el Maratón de Berlín y mejora su marca personal

Príncipe Harry y Meghan Markle asisten a evento benéfico de Santa Bárbara

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. junto a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia de investidura el 1 de octubre de 2024
ESCÁNDALO

Claudia Sheinbaum en jaque mate por un caso que apunta a los carteles de droga de México

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicò fotografías de los primeros deportados.
Deportaciones

Trump da ultimátum a Maduro para que reciba a sus presos y advierte de consecuencias "incalculables" si no acepta

Leopoldo Lòpez.
VENEZUELA

Leopoldo López solicita intervención militar de EEUU en Venezuela: "Es absolutamente legítimo"

El líder conservador asesinado Charlie Kirk junto a su esposa Erika. video
CRIMEN POLíTICO

La gran repercusión del asesinato del líder conservador Charlie Kirk

Centenares de viajeros en espera en el Aeropuerto Internacional en Boston, Massachusetts.
Reforma migratoria

Organismo pide a Trump y al Congreso avanzar hacia un sistema de inmigración basado en el "mérito"

Te puede interesar

Joe Carollo inscribe su candidatura por la alcaldía de Miami.
POLÍTICA

Joe Carollo oficializa su candidatura y agita la carrera por la alcaldía de Miami

Por DANIEL CASTROPÉ
Una persona sostiene un cartel con unos de los mensajes favoritos de Charlie Kirk Nunca te rindas, antes del servicio conmemorativo público para el activista en el Estadio State Farm en Glendale, Arizona, el 21 de septiembre de 2025. 
EEUU

Trump encabeza homenaje en memoria del líder conservador Charlie Kirk

Terroristas de Hamás.
Política

Canadá, Reino Unido y Australia reconocen al Estado palestino; Israel afirma que es "recompensa al terrorismo"

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

El Cartel de los Soles, el eslabón de la red de corrupción del régimen de Nicolás Maduro

El líder conservador asesinado Charlie Kirk junto a su esposa Erika. video
CRIMEN POLíTICO

La gran repercusión del asesinato del líder conservador Charlie Kirk