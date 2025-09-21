Nodal reacciona a nominación junto a Pepe Aguilar en los Latin Grammy

MIAMI.- Christian Nodal y Pepe Aguilar se enfrentan en los Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi. Tras el anuncio de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, ambos artista celebró su respectiva nominación, pero ninguno se pronunció respecto a la nominación del otro.

Desde entonces, en internet se ha especulado sobre el enfrentamiento que suegro y yerno tiene por uno de los galardones más importantes de la música.

FAMOSOS Christian Nodal explica por qué no felicitó a Inti en su cumpleaños

Sin embargo, Nodal ha sido el primero en abordar los rumores. Fue durante una rueda de prensa que brindó, a propósito de la presentación que tenía programada en el Coliseo Medplus en Bogotá, Colombia.

Uno de los reporteros felicitó al intérprete y señaló: "Esperemos que… bueno, se queda en familia, ¿no? Ahí está Pepe y estás tú".

A lo que el cantante de Botella tras botella respondió: "El (Latin) Grammy, independientemente de quién lo gane, yo voy a estar feliz. Ya estoy feliz porque estoy nominado".

"Llevo dos álbumes que se me ha complicado para que califiquen y por fin ya quedó ¿Quién + como yo? Es un álbum al que se le puso mucho tiempo, mucho amor, horas y horas, y también hace sentir felices y orgullosos a todo el equipo", confesó el mexicano.

Nodal enfatizó que para el la victoria llegó cuando pudo ver el proyecto musical en la lista de nominados. "Para mí, ya gané, en ese sentido".

Controversias

Sobre las polémicas que ha protagonizado, el cantante rechazó que la atención mediática se centre en ello y no en el trabajo que hace para sus seguidores.

“Es realmente lamentable cuando se menciona más por eso que por la música, ¿no? Yo no soy una persona que esté en redes, nunca es un sitio donde conecte tanto. Creo que la vida me ha dado muchas amarguras, pero también muchas bendiciones. Entonces, eso es lo que me ha motivado a mí para seguir adelante".

Por último, agregó que lo que ocurre en las redes sociales no le afecta, pero sí reconoció que le desgasta que constantemente las preguntas sean sobre rumores.