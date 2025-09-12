viernes 12  de  septiembre 2025
CONTROVERSIA

Cazzu recibe respaldo de padres de Nodal en medio de disputa por su hija

El presentador Javier Cerani manifestó que la madre de Nodal sufre la situación, pues desea reencontrarse con su nieta

La cantante argentina Cazzu y su hija Inti.

La cantante argentina Cazzu y su hija Inti.

Captura de pantalla/Youtube/Cris
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La tensión entre Cazzu y Christian Nodal continúa escalando, ahora con la intervención de los padres del cantante, Cristy y Jaime Nodal, quienes estarían respaldando a la artista en su deseo de que su hija Inti la acompañe en los viajes que, como artista musical, deba hacer fuera de Argentina.

De acuerdo con el presentador Javier Ceriani, los Nodal estarían tratando de mediar en el conflicto de la expareja y persuadir a su hijo para que otorgue el permiso de viaje. “Están tratando de intervenir los padres de Nodal para que Nodal le dé el pasaporte y la libertad a Inti. Están tratando de mediar esta situación”, señaló durante una transmisión de su programa en YouTube.

Lee además
El gesto de Ángela Aguilar no ha estado exento de críticas, algunos usuarios en redes sociale recordaron polémicas pasadas vinculadas a disputas laborales
FAMOSOS

Adela Micha defiende a Ángela Aguilar y pide frenar ataques
Natalia Jiménez finaliza Antología 20 Años Tour en Caracas, Venezuela, el 22 de junio de 2024.
FAMOSOS

Natalia Jiménez aconseja a Cazzu luchar en tribunales por Inti

Descontento

Ceriani también especuló que los abuelos paternos de la pequeña están molestos con Christian, pues su aparente negativa a otorgar la autorización habría frenado el encuentro familiar. Además, aseveró que Ángela Aguilar es la responsable de la decisión del intérprete.

“Los abuelos de Inti están muy furiosos. Quieren ver a Inti. Están muy muy descontentos con el actuar de Christian Nodal como padre. Creen, firmemente, que quien manipula a Nodal para no ver a Inti es Ángela Aguilar”, afirmó.

Por otra parte, manifestó que la madre de Nodal sufre la situación, pues desea reencontrarse con su nieta. La última vez que vio a la pequeña fue en mayo, cuando Cazzu llevó a la niña a México. “Los abuelos de Inti tienen muy buena relación con Cazzu”, añadió.

Cazzu reveló la situación el 2 de septiembre, cuando comentó en el podcast Se regalan dudas las trabas legales que ha enfrentado durante los encuentros con los abogados de su ex, quienes le habrían manifestado que el cantante podría negarse que Inti saliera de Argentina.

"Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día, tuve ese sentimiento horrible de decir, 'El mundo es devastador'. Cuando le dije, 'Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo'", confesó la cantante.

Para Cazzu, viajar junto a su hija es 'una necesidad básica', por lo que considera inconcebible que Nodal niegue ese derecho hasta que la pequeña cumpla cinco años.

Temas
Te puede interesar

Hermano de Ángela Aguilar reta a Nodal y se disculpa con Cazzu

Surge nueva polémica entre Cazzu y Nodal por hija en común

Belinda anuncia misterioso dueto femenino

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
PERFIL

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

Steve Cody, concejal de Palmetto Bay, en Miami-Dade-
REPUDIO

Piden renuncia de concejal de Palmetto Bay por calificar de "sacrificio apropiado" asesinato de Charlie Kirk

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona video
SUCESOS

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona

El joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense
Operativo

Joven de 22 años sería el asesino de Kirk, autoridades lo tienen en custodia

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani saluda al público al final del desfile de Alta Costura primavera/verano 2018, el 23 de enero de 2018 en París. El gran diseñador italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años rodeado de sus seres queridos, según anunció su compañía el 4 de septiembre de 2025. 
MODA

Revelan detalles del testamento de Giorgio Armani

Te puede interesar

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. 
Conflicto bélico

Rusia anuncia que las negociaciones de paz con Ucrania están en "pausa" y mantiene exigencias

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
PERFIL

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

Centro Nacional de Huracanes, sept. 12, 2025
CARIBE

Onda tropical avanza por el Atlántico

El joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense
Operativo

Joven de 22 años sería el asesino de Kirk, autoridades lo tienen en custodia

Audiencia Pública sobre el presupuesto de Hialeah para el año fiscal 2025-26. 
SIN ACUERDO

Hialeah pospone primer debate presupuestario tras dos votaciones fallidas