viernes 19  de  septiembre 2025
MÚSICA

Christian Nodal y Pepe Aguilar se enfrentan en los Latin Grammy 2025

Nodal y Aguilar fueron nominados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

AFP/Matt Winkelmeyer
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Christian Nodal y Pepe Aguilar vuelve a ser noticia; pero esta vez nada tiene que ver con la polémica que persigue al intérprete de 26 años y su matrimonio con la más chica de la Dinastía Aguilar. En esta oportunidad los exponentes del regional mexicano compiten en la misma categoría en los Latin Grammy.

El miércoles 17 de septiembre, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación dio a conocer a los artistas nominados en la edición 2025 del Latin Grammy, premiación en la que Nodal y Aguilar fueron nominados a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.

Celebración

El cantante de Botella tras botella celebró su mención en redes sociales, donde agradeció a sus seguidores por el apoyo.

“Mi gente hermosa, preciosa, bella. Estoy muy feliz. Ya me llegó la noticia que estamos nominados pa’ el Grammy. ¡Por fin! Con ‘Quién más como yo’ sí se nos hizo. Los amo un chin*o. Creo que puedo hablar por todo el equipo. Los amamos un chin*o. Gracias por motivarnos a dar lo máximo en cada canción, en cada producción y en cada composición (…) Los amo mucho, muchas muchas gracias”, agregó.

Nodal aprovechó para informar que próximamente estrenaría un sencillo.

“En otras noticias. Aprovecho para contarles que como no cumplí con sacar dos rolitas por mes, voy a sacar un rolón, pero un mega mega rolón para octubre, que lleva valor de cuatro rolas, imagínense”.

Por su parte, el líder de la Dinastía Aguilar agradeció a la Academia y celebró a México.

"Gracias a la Academia por esta nominación. Gracias a México por esta música. Gracias a la vida por permitirme ser parte de algo que es mucho más grande que yo. ¡Viva México! ¡Viva el mariachi! ¡Vivan nuestras tradiciones!", escribió en una publicación junto a la imagen de la nominación.

Ni Christian ni Pepe hicieron mención a las nominaciones del otro.

