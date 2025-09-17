miércoles 17  de  septiembre 2025
FAMOSOS

Christian Nodal explica por qué no felicitó a Inti en su cumpleaños

Nodal decidió no publicar mensajes por el segundo cumpleaños de su hija con Cazzu, y reveló que busca protegerla de los comentarios negativos en redes sociales

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

AFP/Matt Winkelmeyer
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Christian Nodal volvió a estar en el centro de la conversación tras el cumpleaños número dos de su hija Inti, fruto de su relación con la cantante argentina Cazzu. Mientras la rapera compartió en sus redes sociales imágenes de la celebración con temática de bosque encantado, el intérprete de Botella tras botella optó por mantener silencio en el espacio público, lo que generó preguntas entre sus seguidores.

En medio de las especulaciones sobre su ausencia en las publicaciones de Cazzu, resurgieron declaraciones pasadas del artista que explican su postura. Nodal ha afirmado que prefiere no exponer a su hija en internet, pues considera que las redes sociales no son un lugar seguro para ella.

Lee además
La cantante argentina Cazzu y su hija Inti.
CONTROVERSIA

Cazzu recibe respaldo de padres de Nodal en medio de disputa por su hija
Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.
CONTROVERSIA

Juez niega a Nodal amparo vinculado a conflicto con Universal Music

“Aunque lo hagas con todo el corazón, los comentarios de odio llegan y eso no quiero que mi hija lo viva”, explicó en entrevistas anteriores. Para el cantante, lo más importante es que en los recuerdos familiares quede constancia de su presencia y amor, más allá de lo que se comparta públicamente.

El hermetismo en torno a Inti ha sido una constante en la vida del artista. Ya en el primer cumpleaños de la niña había evitado publicar mensajes o fotografías, generando el mismo debate entre quienes lo apoyan por proteger la intimidad de su familia y quienes critican la falta de gestos públicos. “Lo que importa es que cuando mi hija crezca y vea el álbum familiar, sepa que estuve allí”, comentó en otra ocasión.

A esta decisión se suma la complejidad de su agenda internacional. Nodal ha reconocido que viajar hasta Argentina, donde vive Cazzu con la pequeña, no siempre resulta sencillo debido a sus compromisos profesionales y las largas distancias. Sin embargo, algunos fans señalaron que en uno de los videos de la fiesta se alcanza a ver fugazmente la mano del cantante, lo que alimentó la versión de que sí estuvo presente, aunque sin exponerse en las imágenes oficiales.

Ambiente familiar

La fiesta organizada por Cazzu para Inti mostró un ambiente cálido y familiar, decorado con tonos verdes y detalles inspirados en la naturaleza. Aunque Nodal no compartió nada en redes, la celebración estuvo llena de momentos especiales que la artista argentina quiso documentar con orgullo.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de la privacidad de los hijos de celebridades en la era digital. Sin embargo, en el caso de Christian Nodal, la decisión es clara: mantener a su hija Inti lejos de la exposición mediática, aunque eso signifique enfrentar rumores y críticas cada año.

Temas
Te puede interesar

Antonio Banderas lanza "Godspell", un musical de paz y entendimiento

Karla Sofía Gascón deja atrás las polémicas y protagonizará una comedia italiana

Jennifer Lawrence y Binoche encabezan Festival de San Sebastián

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

Una pantalla muestra a Tyler Robinson, el sospechoso en el asesinato del activista político Charlie Kirk, mientras asiste a una audiencia judicial de forma remota desde su celda en la cárcel ante el juez Tony Graf, del Cuarto Tribunal de Distrito en Provo, Utah, el 16 de septiembre de 2025.
Ofensa capital

Fiscalía busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026

Blase Ingoglia, director financiero estatal, DOGE Florida. 
BAJO ESCRUTINIO

DOGE Florida acusa a Orange de cobrar $200 millones impuestos excesivos

Stephen Miran durante el debate en el Senado donde fue confirmado como nuevo gobernador del Comité Monetario de la Reserva Federal.
SENADO

El conservador Stephen Miran se convierte en nuevo gobernador de la Reserva Federal

Te puede interesar

Proyección de la potencial tormental tropical Gabrielle en el Atlántico.
TEMPORADA DE HURACANES

El Atlántico se activa con la depresión tropical siete y una onda bajo vigilancia, ¿qué se puede esperar?

Por DANIEL CASTROPÉ
Junta Escolar Condado Miami-Dade.  (archivo)
EDUCACIÓN

Junta Escolar de Miami-Dade aprueba presupuesto de $7.4 mil millones para el curso 2025-2026

Kash Patel, director del FBI.
ANUNCIO

Caen delitos, pero aumenta presión federal: ¿Por qué el FBI apunta a Miami?

Los hermanos Lyle y Erik Menéndez se encuentran en prisión perpetua por asesinar a sus padres en 1989.
EEUU

Niegan nuevo juicio a los hermanos Menéndez sentenciados por parricidio

Una pantalla muestra a Tyler Robinson, el sospechoso en el asesinato del activista político Charlie Kirk, mientras asiste a una audiencia judicial de forma remota desde su celda en la cárcel ante el juez Tony Graf, del Cuarto Tribunal de Distrito en Provo, Utah, el 16 de septiembre de 2025.
Ofensa capital

Fiscalía busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk