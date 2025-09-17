Christian Nodal explica por qué no felicitó a Inti en su cumpleaños

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Christian Nodal volvió a estar en el centro de la conversación tras el cumpleaños número dos de su hija Inti, fruto de su relación con la cantante argentina Cazzu . Mientras la rapera compartió en sus redes sociales imágenes de la celebración con temática de bosque encantado, el intérprete de Botella tras botella optó por mantener silencio en el espacio público, lo que generó preguntas entre sus seguidores.

En medio de las especulaciones sobre su ausencia en las publicaciones de Cazzu, resurgieron declaraciones pasadas del artista que explican su postura. Nodal ha afirmado que prefiere no exponer a su hija en internet, pues considera que las redes sociales no son un lugar seguro para ella.

“Aunque lo hagas con todo el corazón, los comentarios de odio llegan y eso no quiero que mi hija lo viva”, explicó en entrevistas anteriores. Para el cantante, lo más importante es que en los recuerdos familiares quede constancia de su presencia y amor, más allá de lo que se comparta públicamente.

El hermetismo en torno a Inti ha sido una constante en la vida del artista. Ya en el primer cumpleaños de la niña había evitado publicar mensajes o fotografías, generando el mismo debate entre quienes lo apoyan por proteger la intimidad de su familia y quienes critican la falta de gestos públicos. “Lo que importa es que cuando mi hija crezca y vea el álbum familiar, sepa que estuve allí”, comentó en otra ocasión.

A esta decisión se suma la complejidad de su agenda internacional. Nodal ha reconocido que viajar hasta Argentina, donde vive Cazzu con la pequeña, no siempre resulta sencillo debido a sus compromisos profesionales y las largas distancias. Sin embargo, algunos fans señalaron que en uno de los videos de la fiesta se alcanza a ver fugazmente la mano del cantante, lo que alimentó la versión de que sí estuvo presente, aunque sin exponerse en las imágenes oficiales.

Ambiente familiar

La fiesta organizada por Cazzu para Inti mostró un ambiente cálido y familiar, decorado con tonos verdes y detalles inspirados en la naturaleza. Aunque Nodal no compartió nada en redes, la celebración estuvo llena de momentos especiales que la artista argentina quiso documentar con orgullo.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de la privacidad de los hijos de celebridades en la era digital. Sin embargo, en el caso de Christian Nodal, la decisión es clara: mantener a su hija Inti lejos de la exposición mediática, aunque eso signifique enfrentar rumores y críticas cada año.