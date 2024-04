Noel Schajris estrena versión de "#SiempreloSupe" junto a Alemor

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alemor (@alemormusic)

“Ella hizo completamente suya la canción, como un planeta diferente, y esa emoción fue la que le propuse hacer juntos. La verdad es que cuando tienes a una artista con ese amor por la música y esas almas afines que se encuentran, todo fluye y todo es paz”, dijo el cantautor argentino en un comunicado. “He descubierto en Alemor no solamente una cantautora impresionante y maravillosa, sino a un ser humano excepcional con un empuje y una ganas de comunicar su arte al mundo. Me identifico con eso obviamente con todo lo que estoy haciendo y ya le dije que va a ser un honor si ella me permite hacer un disco entero con mi sello Dynamo Producciones", agregó Schajris.

Para Alemor realizar esta colaboración representa un honor en su carrera musical.

“Esa canción me conmovió y me dieron ganas de cantarla, de ahí nace el cover que publiqué en Instagram… recuerdo el momento en el que escuché la mezcla por primera vez y pensé: 'wow'. Que honor estar en la misma grabación con él (Noel) y que mágico escuchar nuestras voces juntas… que loco que todo esto surgió por el cover que le hice”, expresó la intérprete colombiana, emocionada por este nuevo paso en su carrera.

La canción viene con un videoclip grabado en Los Ángeles y producido por Dynamo Productions. En el audiovisual se aprecia a los dos artistas frente a frente con toda la emoción y el sentimiento que añade Alemor a la melodía en perfecta armonía y conexión con la voz -y el romanticismo y sensibilidad de Noel Schajris- para dar un nuevo matiz a #SiempreLoSupe.

Además de esta colaboración, Noel Schajris también invitó a Alemor para abrir los conciertos de su gira #SiempreloSupe Tour Europa 2024, que arrancará el 11 de mayo en Oporto, Portugal y continuará durante mayo por España con siete fechas: el día 13, en Madrid; el 15, en Sevilla; 16, en Valencia; 18, en Barcelona; 20, en Bilbao; 23, en Gran Canaria; y 24, en Tenerife.

“Cuando Noel me envió la foto del flyer invitándome a cantar la versión de #SiempreLoSupe en la gira por Europa, obviamente a mí casi se me para el corazón porque nunca me habían ofrecido algo así. Eso evolucionó a una llamada en la que le propuse ser su telonera y en la que tuve que mantener la compostura por dentro, porque mi niña interior saltaba de alegría luego que me dijera que sí y que me diera el honor de cantar para su público, que estoy segura va a apreciar y amar la música que estoy haciendo en este momento”, detalló Alemor.