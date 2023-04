Novela infantil resalta la valentía de una niña pirata

John y James son piratas retirados que viven en Isla Cangrejo. También son los padres de Jack. Y han desaparecido. Isla cangrejo tiene un gran volcán, tan alto que la cima está rodeada de nubes. El día de la desaparición de John y James el volcán rugió. Pero Jack no lloró al descubrir que sus padres no estaban recolectando cocos y plátanos, o pescando en la bahía, ni tomando el sol, surfeando, construyendo castillos de arena o bebiendo leche de coco. Simplemente no estaban.

Jack no dejó que el miedo la paralizara, porque es una pirata y los piratas son valientes. Enseguida trazó un plan para encontrarlos. ¿El plan de Jack? Sencillo… o, bueno, quizás no tanto. Deberá hablar con Kelpeana, líder de las sirenas y madre de Kraken, y con el padre de Helecho, Foca Sigilosa, amigo de los padres de Jack.

Pero nadie parece saber dónde estarán John y James, y ni la propia isla sabe qué fue de ellos. Esto llevará a Jack a atravesar una nube, recorrer el desierto de lava, conocer a la náufraga loca, escalar el cráter de un volcán, adentrarse por los tenebrosos acantilados del dragón, e incluso volar sobre dragones. Entre las muchas pruebas que se le presentarán, tendrá que cruzar el bosque de árboles de margarita gigantes, atravesar la nube, subir hasta el cráter, susurrar un deseo y lanzar la caracola mágica que le dio Kelpeana.

Pero Jack no estará sola, pues cuenta con la ayuda de sus amigos: el tritón Kraken; Helecho, la aspirante a druida; y Oliver, el fantasma de isla Cangrejo. Así comienza su emocionante viaje por la isla: en el que los niños descubrirán rincones de Isla Cangrejo que nunca antes habían visitado, y de los que solo sabían por las leyendas locales. Cuatro niños bien distintos se aliarán para hacer posible que la joven pirata Jack Mullet de los Siete Mares encuentre de nuevo a sus padres.

Cristina Fernández Valls nació en Soria en 1983. A los siete años, convenció a sus padres para mudarse a Santander. Allí se obsesionó tanto con el mar Cantábrico que decidió buscar más mares por el mundo. Ahora vive a orillas del mar del Norte y sueña con viajar a las islas Galápagos. Escribió este libro porque hubo una pandemia y no podía salir de casa. Su hija pequeña se hizo amiga de Helecho y abrió una clínica veterinaria para cormoranes y murciélagos. Su hija mayor puso un salón de belleza para sirenas. Y su marido aprendió a navegar y ahora mantiene largas conversaciones con John y James. En su cajón guarda tres títulos académicos. El de Arquitectura se lo sacó porque admiraba a Gaudí.

Después, estudió Educación Infantil para que su trabajo incluyera contar chistes y hacer manualidades. Mientras hacía un curso de inglés para adultos, representó el papel de Teobaldo en la obra de teatro Romeo y Julieta y, al terminarlo, no pudo imaginarse su vida sin la pasión que traen los libros, así que siguió leyendo hasta que obtuvo un grado en Literatura. Como desde la terraza de su casa tiene vistas al mar del Norte, a veces escribe en inglés. Algunos de sus poemas y relatos cortos han aparecido publicados en revistas y antologías literarias como Cuentamontes, Casa África, From Glasgow to Saturn, Flashfiction Review y The Independent London Short Story Prize.

David Sierra Listón es el pequeño de seis hermanos y sus juguetes favoritos siempre han sido los lápices. Desde niño, cuando no sabía qué hacer, los cogía y se ponía a garabatear formas disparatadas en cualquier parte. Luego, su imaginación las transformaba en animales imposibles, monstruos, superhéroes y muchas otras locuras. Hoy día apenas puede creer la suerte que tiene por haber hecho de esas locuras su profesión. David nació en Madrid en mayo de 1987. Tras finalizar el Bachillerato de Artes, cursó estudios superiores de Ilustración en la madrileña Escuela Arte 10, por cuyo proyecto de fin de grado le fue concedido el Premio Aurelio Blanco para alumnos de Escuelas de Arte de la Comunidad de Madrid. Hasta el momento, su labor profesional se ha centrado en el ámbito de la ilustración infantil y juvenil. Aquí puede encontrar el libro.