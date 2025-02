Novia de Liam Payne responde a quienes la señalan de abandonar al cantante

MIAMI.- Kate Cassidy , novia de Liam Payne , se pronunció por primera vez en una entrevista que concedió a The Sun desde que el cantante falleció en octubre de 2024. En la misma, la modelo habló sobre su relación y brindó detalles de los últimos días que pasó con el exintegrante de One Direction.

En un video de la plataforma Tiktok, Kate comentaba que no le gustaba estar mucho tiempo en un mismo lugar, y ya su estancia en Argentina se había prolongado por dos semanas. "Pensé que tenía que volver a casa", comentó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kate Cassidy (@kateecass)

Poco después de la muerte del intérprete, la publicación de Kate se viralizó y fue cuestionada y criticada por internautas quienes aseveraron que abandonó al cantante en un momento de vulnerabilidad; algo que ahora ha desmentido.

"El amor es muy optimista y uno únicamente espera que todo salga bien al final. Obviamente, si lo hubiera sabido, si hubiera podido ver el futuro, nunca me habría ido de Argentina", comentó a la periodista Clemmie Moodie.

"Nunca pensé que esto sucedería"

La joven aseveró que parte de la razón por la que regresó era porque tenían que hacerse cargo de la perra que ambos habían adoptado, un mes antes del suceso, de nombre Nala.

"Tenía una responsabilidad, teníamos una responsabilidad. Teníamos a nuestra perra y, claramente, nunca pensé que esto sucedería. Fue un accidente trágico y no, nunca pensé que (él pudiera morir). Pero, ya sabes, teníamos nuestras propias vidas separadas; esta no era la primera vez que viajábamos por separado".

Kate Cassidy insistió que pese a las circunstancias, nunca imaginó que Liam podría morir en ese viaje.

"Nunca pensé que esto sucedería, que resultaría como ocurrió (...) todavía no me parece del todo real que él no esté aquí".

Asimismo, recalcó que cuando salió del país latinoamericano, el cantante se encontraba bien y no percibió ninguna señal que pudiera advertirle que estaba pasando por una crisis de salud mental.

"Liam estaba muy bien de la cabeza cuando me fui de Argentina".

Sobre su relación, manifestó que estaban en una buena etapa. Sin embargo, aclaró que cuando una persona tiene problemas de adicción, pese al apoyo que recibe siempre existe el riesgo de la recaída.

"Estábamos muy bien, llenos de amor; él estaba muy feliz y positivo, y no puedo creer cómo terminaron las cosas. Con la adicción, nunca se sabe cuándo va a resurgir. (…) Apoyé a Liam en las buenas y en las malas, y siempre amé su alma. Siempre quise estar a su lado".