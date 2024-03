NSYNC se reúne en concierto de Justin Timberlake en Los Ángeles

Sin embargo, la mayor sorpresa de la noche fue cuando Timberlake recibió en el escenario a JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick y Lance Bass. Juntos interpretaron icónicos temas de la que fue una de las boy band más emblemáticas de la cultura pop como Bye Bye Bye e It’s Gonna Be Me.

El icónico momento fue el elegido para estrenar una colaboración titulada Paradise.

Reencuentro esperado

Esta fue la segunda aparición junta de los cantantes en los últimos meses; la primera fue en septiembre, en el escenario de los Premios MTV a los Videos Musicales 2023. No obstante, en esa oportunidad no interpretaron ningún tema, solo fueron los encargados de entregar un premio a Taylor Swift, quien se declaró una fanática de la agrupación.

Previamente, los interpretes no habían coincidido en una década. En 2013, se habían reunido por última vez para un medley cuando Justin fue reconocido con el Video Vanguard Award, reseñó Billboard.

No obstante, Chasez, Kirkpatrick, Fatone y Bass habían compartido escenario con Ariana Grande en Coachella 2019, donde cantaron Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored y Tearin’ Up My Heart.

Las esperanzas de un reencuentro musical se avivaron cuando Justin invitó a sus excompañeros a grabar el tema principal del filme Trolls Band Together, Better Place.