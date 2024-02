Justin Timberlake considera dar una reveladora entrevista a Oprah Winfrey

Justin Timberlake llega al estreno de "Trolls Band Together" el miércoles 15 de noviembre de 2023 en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles.

MIAMI.- Justin Timberlake está considerando concederle a Oprah Winfrey una entrevista en la que podría abordar su versión sobre su separación de Britney Spears; hecho que ha estado latente en los últimos medes, luego de que la Princesa del Pop publicara sus memorias The Woman in Me.