Nuevo álbum de Monsta X: "All About Luv"

El single 'Who du u love?' feat. French Montana' registró 47 millones de streams y 31 millones de reproducciones hasta ahora, seguido por 'Someone Someone' que ya va por 11 millones de streams y 19 millones de reproducciones.

El disco fusiona sonidos, estilos y culturas en una épica pop. Abarcando altos y bajos emocionales, el álbum detalla la angustia en 'Happy without me' antes de ponerse descarado en el pegadizo 'Got my number'.

Monsta X hizo historia en Estados Unidos durante todo el año pasado. A través de una histórica actuación en Life Is Beautiful en Las Vegas, emergieron como "el primer grupo masculino de K-Pop que actuó en un importante festival de música en los Estados Unidos", y se destacaron como el primer grupo de K-pop de la historia que subió al escenario del Festival de Música iHeartRadio el mismo día.

Además, debutaron en la televisión de Estados Unidos en Good Morning America, seguida de actuaciones eléctricas en Jimmy Kimmel Live! y The Ellen DeGeneres Show y se convirtieron en el primer grupo de K-pop que actuó en los Teen Choice Awards.

Sin mencionar que Monsta X estuvo en el Billboard Social 50 por más de un año, siendo una de las bandas de medios sociales más grandes del mundo. También agotaron las entradas de su gira por los Estados Unidos, que culminó con un gran éxito en el Staples Center de Los Ángeles.