POLÉMICA

La actriz Isabela Ferrer acusa a Justin Baldoni de acoso

La actriz pidió al tribunal desestimar la moción de Baldoni y sancionarlo por lo que califica como conducta maliciosa y acoso judicial

El actor Justin Baldoni asiste al estreno de It Ends With Us en Nueva York en el AMC Lincoln Square Theater, el 6 de agosto de 2024 en la ciudad de Nueva York. &nbsp;

El actor Justin Baldoni asiste al estreno de "It Ends With Us" en Nueva York en el AMC Lincoln Square Theater, el 6 de agosto de 2024 en la ciudad de Nueva York.

 

AFP/Cindy Ord
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El rodaje de It Ends With Us parecía haber quedado atrás, pero los conflictos entre sus protagonistas y el director siguen dando de qué hablar. Ahora, la actriz Isabela Ferrer, quien interpretó a la versión joven de Lily Bloom, acusó a Justin Baldoni de acoso mediante una citación judicial que, según ella, fue utilizada como herramienta de intimidación.

De acuerdo con documentos judiciales, Baldoni, a través de su empresa Wayfarer Studios, emitió una citación que replicaba de forma exacta las solicitudes hechas previamente por el equipo legal de Blake Lively, protagonista y demandante en el caso. Para Ferrer, esta acción no solo era innecesaria, sino que constituía un acto de hostigamiento, con el objetivo de presionarla en medio del proceso.

La actriz de 24 años también denunció que la productora no cumplió con el acuerdo de indemnización que la protegía de tener que pagar gastos legales derivados de su participación en la película. En cambio, asegura que intentaron controlar su respuesta legal y cargarle costos que no le correspondían.

Ante esta situación, Ferrer pidió al tribunal desestimar la moción de Baldoni y sancionarlo por lo que califica como conducta maliciosa y acoso judicial.

La defensa de Baldoni

El equipo legal de Baldoni respondió de inmediato, asegurando que la citación era totalmente válida y que se trataba de obtener información que no había sido cubierta en la solicitud de Lively. Según los abogados, intentaron contactar al equipo de Ferrer en dos ocasiones antes de recurrir al tribunal, pero no recibieron respuesta.

Asimismo, agregaron que la intención nunca fue hostigar a la actriz y que, en caso de que ella no quisiera participar como testigo, estarían dispuestos a retirar su testimonio de la lista de citados. “No es acoso, es un procedimiento legal ordinario”, defendieron.

Las tensiones entre Baldoni y Lively estallaron en 2024, cuando la actriz acusó al director de acoso sexual durante la producción de It Ends With Us. Baldoni respondió con una contrademanda millonaria de 400 millones de dólares por difamación y extorsión, aunque esta fue desestimada por la corte.

Ahora, el enfrentamiento se amplía con la denuncia de Ferrer, que coloca aún más presión sobre Baldoni en medio de un proceso mediático y legal cada vez más complejo. El juicio entre Lively y el director está previsto para marzo de 2026, y la nueva acusación promete añadir más tensión al caso.

