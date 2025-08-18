lunes 18  de  agosto 2025
Vendedora de droga que mató a Matthew Perry se declara culpable

La mujer se convertirá en la quinta persona en admitir haber participado en la muerte de Matthew Perry

En esta imagen del 14 de abril de 2009, el actor Matthew Perry arriba al estreno en Los Ángeles de la película 17 Again.

AFP/ Gabriel Bouys, Archivo

AFP/ Gabriel Bouys, Archivo

LOS ANGELES.- Una mujer apodada la Reina de la Ketamina aceptó declararse culpable de suministrar las drogas que mataron al actor de Friends Matthew Perry, dijo el lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Jasveen Sangha, de 42 años, admitirá varios cargos, incluido uno por distribución de ketamina que lleva a la muerte o a lesiones corporales graves, en relación con el fallecido Perry.

La actriz estadounidense Jennifer Aniston. 
CELEBRIDADES

Jennifer Aniston sobre muerte de Matthew Perry: "Es una mezcla de tristeza y alivio"
La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante The Eras Tour en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.
MÚSICA

Taylor Swift lanza colección de vinilos “Shiny Bug” previo a "The Life of a Showgirl"

Sangha, quien se espera que presente formalmente su declaración de culpabilidad en las próximas semanas, tiene doble ciudadanía estadounidense y británica. Ha estado detenida desde agosto de 2024.

La mujer, que suministraba drogas a clientes de alto nivel económico y celebridades, se convertirá en la quinta persona en admitir haber participado en la muerte del querido actor, quien había luchado abiertamente durante décadas contra su adicción a los estupefacientes.

Perry, que marcó a una generación con su papel del sarcástico Chandler Bing en "Friends", fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa el 28 de octubre de 2023.

La autopsia determinó que murió a causa de "efectos agudos de la ketamina", un potente anestésico que el actor, adicto en recuperación, tomaba como parte de una terapia supervisada.

FUENTE: AFP

