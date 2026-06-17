miércoles 17  de  junio 2026
ARTES VISUALES

Nuevo museo celebra contracultura juvenil británica en Londres

El denominado Museo de la Cultura Juvenil (Museum of Youth Culture) abrirá sus puertas al público un espacio de 6.500 metros cuadrados y exposiciones

Un nuevo museo dedicado a la cultura juvenil se inaugura esta semana en el barrio londinense de Camden para celebrar, a través de la moda, la música y objetos emblemáticos, las diferentes tribus urbanas británicas en prácticamente un siglo, hasta la actualidad. El denominado Museo de la Cultura Juvenil (Museum of Youth Culture), que presume de ser el primero de su clase en el Reino Unido, abrirá sus puertas al público este sábado -tras múltiples retrasos- con un espacio de 6.500 metros cuadrados y exposiciones rotatorias donde los jóvenes jugarán un papel principal.-

Un nuevo museo dedicado a la cultura juvenil se inaugura esta semana en el barrio londinense de Camden para celebrar, a través de la moda, la música y objetos emblemáticos, las diferentes tribus urbanas británicas en prácticamente un siglo, hasta la actualidad. El denominado 'Museo de la Cultura Juvenil' ('Museum of Youth Culture'), que presume de ser el primero de su clase en el Reino Unido, abrirá sus puertas al público este sábado -tras múltiples retrasos- con un espacio de 6.500 metros cuadrados y exposiciones rotatorias donde los jóvenes jugarán un papel principal.-

EFE / Raúl Bobé

LONDRES.- Un nuevo museo dedicado a la cultura juvenil se inaugura esta semana en el barrio londinense de Camden para celebrar, a través de la moda, la música y objetos emblemáticos, las diferentes tribus urbanas británicas en prácticamente un siglo, hasta la actualidad.

El denominado Museo de la Cultura Juvenil (Museum of Youth Culture), que presume de ser el primero de su clase en el Reino Unido, abrirá sus puertas al público este sábado —tras múltiples retrasos— con un espacio de 6.500 metros cuadrados y exposiciones rotatorias donde los jóvenes jugarán un papel principal.

Lee además
El exterior del museo Louvre, en París, Francia. 
ARTES VISUALES

Informan que el Louvre necesita una inversión millonaria para su infraestructura
El cantante Bruce Springsteen en el Estadi Olímpic de Barcelona en el inicio de su gira por Europa. 
PATRIMONIO

Nueva Jersey inaugura museo dedicado a Bruce Springsteen

"Queremos que la gente venga y aprenda sobre lo que los jóvenes han logrado en este país, desde la creación de géneros musicales, hasta la moda, pero que sea un lugar donde la gente pueda venir también a exponer", explica el director creativo del museo, Jamie Brett.

La idea de este museo, que materializa más de 10 años de trabajo, germinó a partir de un archivo fotográfico desarrollado en los años 90, que explotaba las distintas subculturas del Reino Unido, como el punk o el rave.

Una historia "inacabada"

Entrar en el Museo de la Cultura Juvenil supone emprender un viaje nostálgico al pasado a través de imágenes, vídeos y objetos que repasan la historia británica del último siglo desde la mirada de los jóvenes del país y su impacto social. Una historia que, según indica una inscripción en el suelo, continúa "inacabada".

"Al crear este museo, dedicado a los jóvenes, queríamos encontrar la manera de hacer que estas fotografías y estos objetos fueran relevantes para la próxima generación", cuenta Brett.

En la planta superior, junto a una cafetería con un futbolín y un fotomatón, una pared reivindica por qué Camden es la mejor ubicación posible para este museo. Este barrio es uno de los más alternativos de la capital británica, cuna de movimientos contraculturales y de artistas como Amy Winehouse.

Tras bajar una larga escalera, como emulando los locales subterráneos que vieron nacer a muchas tribus urbanas de la ciudad, la luz y la atmósfera cambian, y los visitantes atraviesan un enorme pasillo con un mural repleto de efemérides.

Es el espacio favorito de Brett, por su sensación de atemporalidad, confiesa.

Este da paso a una sala plagada de fotografías, atuendos colgados del techo, y objetos emblemáticos como una cabina de teléfono, una rampa de skate o un walkman, el museo repasa las aficiones de los jóvenes británicos y su faceta más activista y social.

Por jóvenes, para jóvenes

Al otro lado se incluye el llamado Youth Club (Club Juvenil), un espacio para los jóvenes y que está diseñado por adolescentes locales provenientes de entornos vulnerables como parte de un programa social impulsado por el museo.

El espacio, presidido por una cama, se convierte en la habitación de un adolescente promedio, con pósteres de artistas de k-pop, y un ordenador en la mesilla.

"Pensamos que la habitación es un lugar de autoexploración, porque a menudo es el único espacio que los jóvenes tienen para encerrarse en su propio mundo y diseñar qué es lo que significa para ellos, confeccionando el espacio, fue muy interesante para mí", explica a EFE Lauren, una adolescente londinense de 17 años que participa en el proyecto.

A su alrededor, se plantea la frase: "Cosas sobre las que le he mentido a mis padres". Poniendo el foco en la mentira, explora cómo esta puede moldear nuestra personalidad o nuestra forma de vestir durante la adolescencia, e invita a los asistentes a escribir y exponer sus secretos en público.

Otra de las adolescentes, Charlie, también de 16 años, confía en que este museo ofrezca a los jóvenes de la ciudad un nuevo espacio en el que poder expresarse con libertad y formar parte activa de la comunidad local "participando y ganando experiencia sin la sensación de sentirse perdido"

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Museo del Prado celebra 25 años del siglo XXI con nueva exposición

Aseguran que el príncipe Harry y su familia viajarán a Reino Unido

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Según la información difundida, la notificación fue comunicada a la pareja el pasado 12 de junio por la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
CUBA

EEUU revoca visa a hija de quien fuera mano derecha de Fidel Castro

Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro.
Persecución política

Tribunal condena a Eduardo Bolsonaro a cuatro años de cárcel por hacer lobby a favor de su padre en EEUU

Un coche de ICE se encuentra en la entrada del centro de detención Alligator Alcatraz durante una vigilia del Día de la Madre exigiendo que se cierre la instalación, en Ochopee, Florida.
FLORIDA

ICE traslada a inmigrantes de 'Alligator Alcatraz' a otros centros de detención ante riesgo de huracanes

El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, el 2 de junio de 2026.
MEDIDA

EEUU advierte a empresa extranjera por "tráfico de propiedades confiscadas" en Cuba

La jueza Marisa Tinkler Méndez y el empresario George Pino.
JUSTICIA

Niegan moción de absolución a empresario George Pino, el juicio continúa

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump saluda a periodistas.
CONGRESO

Trump pide aprobar Ley SAVE y frena voto de confirmación de jefe de Inteligencia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Oliver Gilbet, comisionado del Distrito 1 de Miami-Dade. 
EL CONDADO MUEVE FICHA

Miami-Dade avanza hacia la expropiación del depósito de combustible clave para PortMiami

La jueza Marisa Tinkler Méndez y el empresario George Pino.
JUSTICIA

Niegan moción de absolución a empresario George Pino, el juicio continúa

Los consumidores en EEUU son un motor de la economía (DLA)
ECONOMÍA

Ventas minoristas en EEUU en mayo superan ampliamente las expectativas

La gente circula en la entrada a las oficinas de la cadena británica BBC en Londres a última hora de la tarde del 11 de noviembre de 2025.
ECONOMÍA

La BBC suprimirá 550 puestos de trabajo antes de marzo de 2027