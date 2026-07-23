Target lanza ofertas para el regreso a clases con útiles desde 25 centavos

MIAMI.- Target anunció una nueva campaña de ahorro para el regreso a clases con disimiles rebajas en un esfuerzo por aliviar el gasto de las familias antes del inicio del nuevo curso escolar.

Las promociones estarán disponibles del 26 de julio al 1 de agosto e incluirán descuentos de hasta un 30 % en ropa infantil, uniformes escolares y artículos para dormitorios universitarios, además de beneficios del 25 % en calzado para niños y del 20 % en mochilas, loncheras y botellas de agua de marcas seleccionadas.

La compañía informó que también redujo el valor de miles de productos y afirmó que el 95 % de los útiles escolares tendrá un costo igual o inferior al registrado durante la pasada temporada.

Entre las alternativas de menor precio figuran materiales escolares desde 25 centavos, prendas de vestir a partir de cinco dólares y artículos para alojamientos estudiantiles desde ese mismo valor. Asimismo, los estudiantes podrán encontrar cientos de productos por menos de 20 dólares.

La empresa indicó que la iniciativa busca ofrecer opciones accesibles para todos, combinando precios competitivos con una amplia variedad de mercancías para afrontar la vuelta a las aulas.

Los maestros y alumnos de college inscritos y verificados en Target Circle podrán acceder a un 20 % de descuento en una compra hasta el 12 de septiembre, mientras que la cadena participará en los períodos de exención del impuesto sobre las ventas en los estados donde se aplique ese beneficio.

Como parte de la campaña, el gigante minorista organizará el 8 de agosto actividades en más de 2.000 tiendas del país con artículos personalizables y otras iniciativas dirigidas a la comunidad estudiantil. Posteriormente, el 16 de agosto, realizará eventos especiales para aquellos jóvenes que se preparan para mudarse a los campus.

Con esta estrategia, la cadena busca fortalecer su posición frente a otros grandes comercios que también adelantaron sus promociones para captar a los consumidores que desde ya se preparan para el nuevo ciclo académico.

¿Dónde comprar?

Los consumidores del sur de Florida podrán encontrar las ofertas de Target en distintas tiendas.

Miami-Dade

Downtown Miami: 249 NW 6th St., Ste. 120, Miami, FL 33136.

249 NW 6th St., Ste. 120, Miami, FL 33136. Midtown/Wynwood: 3401 N. Miami Ave., Ste. 100, Miami, FL 33127.

3401 N. Miami Ave., Ste. 100, Miami, FL 33127. Hialeah: 1750 W. 37th St., Hialeah, FL 33012.

1750 W. 37th St., Hialeah, FL 33012. Miami Lakes: 5601 NW 183rd St., Miami Gardens, FL 33055.

5601 NW 183rd St., Miami Gardens, FL 33055. Coral Gables: 1906 Ponce de Leon Blvd., Coral Gables, FL 33134.

1906 Ponce de Leon Blvd., Coral Gables, FL 33134. Dadeland: 8350 S. Dixie Hwy., Miami, FL 33143.

8350 S. Dixie Hwy., Miami, FL 33143. Bird Road: 7795 SW 40th St., Miami, FL 33155.

7795 SW 40th St., Miami, FL 33155. North Miami Beach: 14075 Biscayne Blvd., North Miami Beach, FL 33181.

14075 Biscayne Blvd., North Miami Beach, FL 33181. Aventura: 21265 Biscayne Blvd., Aventura, FL 33180.

21265 Biscayne Blvd., Aventura, FL 33180. Kendall: 15005 SW 88th St., Miami, FL 33196.

Broward