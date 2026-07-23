jueves 23  de  julio 2026
CONSUMO

Target lanza ofertas para el regreso a clases con útiles desde 25 centavos

La cadena anunció descuentos de hasta el 30 % entre el 26 de julio y el 1 de agosto y aseguró que la mayoría de los útiles escolares mantendrá precios iguales o inferiores a los del año pasado

Imagen de una tienda de la cadena minorista Target.

Imagen de una tienda de la cadena minorista Target.

JUSTIN SULLIVAN/ AFP
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Target anunció una nueva campaña de ahorro para el regreso a clases con disimiles rebajas en un esfuerzo por aliviar el gasto de las familias antes del inicio del nuevo curso escolar.

Las promociones estarán disponibles del 26 de julio al 1 de agosto e incluirán descuentos de hasta un 30 % en ropa infantil, uniformes escolares y artículos para dormitorios universitarios, además de beneficios del 25 % en calzado para niños y del 20 % en mochilas, loncheras y botellas de agua de marcas seleccionadas.

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La compañía informó que también redujo el valor de miles de productos y afirmó que el 95 % de los útiles escolares tendrá un costo igual o inferior al registrado durante la pasada temporada.

Entre las alternativas de menor precio figuran materiales escolares desde 25 centavos, prendas de vestir a partir de cinco dólares y artículos para alojamientos estudiantiles desde ese mismo valor. Asimismo, los estudiantes podrán encontrar cientos de productos por menos de 20 dólares.

La empresa indicó que la iniciativa busca ofrecer opciones accesibles para todos, combinando precios competitivos con una amplia variedad de mercancías para afrontar la vuelta a las aulas.

Los maestros y alumnos de college inscritos y verificados en Target Circle podrán acceder a un 20 % de descuento en una compra hasta el 12 de septiembre, mientras que la cadena participará en los períodos de exención del impuesto sobre las ventas en los estados donde se aplique ese beneficio.

Como parte de la campaña, el gigante minorista organizará el 8 de agosto actividades en más de 2.000 tiendas del país con artículos personalizables y otras iniciativas dirigidas a la comunidad estudiantil. Posteriormente, el 16 de agosto, realizará eventos especiales para aquellos jóvenes que se preparan para mudarse a los campus.

Con esta estrategia, la cadena busca fortalecer su posición frente a otros grandes comercios que también adelantaron sus promociones para captar a los consumidores que desde ya se preparan para el nuevo ciclo académico.

¿Dónde comprar?

Los consumidores del sur de Florida podrán encontrar las ofertas de Target en distintas tiendas.

Miami-Dade

  • Downtown Miami: 249 NW 6th St., Ste. 120, Miami, FL 33136.
  • Midtown/Wynwood: 3401 N. Miami Ave., Ste. 100, Miami, FL 33127.
  • Hialeah: 1750 W. 37th St., Hialeah, FL 33012.
  • Miami Lakes: 5601 NW 183rd St., Miami Gardens, FL 33055.
  • Coral Gables: 1906 Ponce de Leon Blvd., Coral Gables, FL 33134.
  • Dadeland: 8350 S. Dixie Hwy., Miami, FL 33143.
  • Bird Road: 7795 SW 40th St., Miami, FL 33155.
  • North Miami Beach: 14075 Biscayne Blvd., North Miami Beach, FL 33181.
  • Aventura: 21265 Biscayne Blvd., Aventura, FL 33180.
  • Kendall: 15005 SW 88th St., Miami, FL 33196.

Broward

  • Miramar: 16901 Miramar Pkwy., Miramar, FL 33027.
  • Pembroke Pines: 11253 Pines Blvd., Pembroke Pines, FL 33026.
  • Davie: 5800 S. University Dr., Davie, FL 33328.
  • Plantation: 8201 Federated West Roadway, Plantation, FL 33324.
  • Sawgrass (Sunrise): 12801 W. Sunrise Blvd., Sunrise, FL 33323.
  • Hollywood: 3251 Hollywood Blvd., Hollywood, FL 33021.
  • Coral Springs: 9600 Westview Dr., Coral Springs, FL 33076.
  • Pompano Beach: 2300 N. Federal Hwy., Pompano Beach, FL 33062.

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