Nuviola, las Burke y Leoni Torres, presentes en Cuba Nostalgia

La bolerista destacó la relevancia de ensalzar la cultura cubana y fomentar las tradiciones a través de eventos como este.

“Es un honor y un placer poder dar un poco de mi arte a Cuba Nostalgia. Es una oportunidad de llegar a un público más amplio. Y agradezco a Peter Regalado por incluirme en este evento tan importante para nuestra comunidad, que nos da la oportunidad de disfrutar de lo que dejamos en Cuba y así tenerla presente. Además, es la manera de transmitirle a las nuevas generaciones el amor por Cuba y su cultura”, expresó Malena Burke, quien resaltó que el evento la remonta a “las calles de La Habana con sus balcones y hermosos vitrales”.

Pero lo que no consigue olvidar es la belleza natural de la isla donde nació y vivió gran parte de su vida hasta emigrar luego de haber conquistado al público cubano con su voz y fuerza interpretativa.

“Lo que más recuerdo son sus playas que tanto disfruté y que no tienen comparación”, dijo Burke.

Para su hija, la multifacética Lena Burke, Cuba Nostalgia tiene un encanto especial y sirve como puente entre las diferentes idiosincrasias que conviven en la Capital del Sol.

“Cuba Nostalgia es mi evento favorito en Miami, porque es un evento de dos días enteros que combina las cosas que más defiendo y quiero en la vida: la familia y las tradiciones; que celebra nuestras raíces a través de muchas formas de arte y difunde nuestra cultura cubana y latina, en general, porque ya este evento es de todas las nacionalidades que se unen en nuestro Miami”, dijo Lena Burke a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Me siento honrada de participar un año más con mi banda; que todas las generaciones de la familia se reúnan en este gran fiestón y, además como ya es costumbre, también hacer nuestro sentido homenaje a la reina y nuestra guarachera de Cuba y del mundo, doña Celia Cruz”, agregó la cantante y pianista ganadora del Latin Grammy.

Aymée Nuviola, por su parte, considera que no solo sus coterráneos se identifican con el concepto de Cuba Nostalgia, sino que le es cercano a todo el que también no tuvo otra opción que no fuera emigrar.

“Si se quita ‘el Cuba’, se puede poner Nicaragua o Venezuela Nostalgia, o sea que es para los inmigrantes, porque dejar atrás nuestra raíz es algo muy duro bajo cualquier circunstancia, no importa el motivo, pero se sigue extrañando el país, las cosas. Y en el caso de nosotros [los cubanos] es mucho más duro, porque al haber una dictadura, a veces regresar no es una opción. Hay conexiones que también se rompen porque no puede haber continuidad”, manifestó Nuviola.

“Hay gente que se va de sus países para progresar y cuando quieren regresan con sus familias a vivir tranquilos, pero ese pensamiento es un espejismo donde hay dictadura. Entonces es muy duro, porque lo único que nos queda es la nostalgia y por cosas que ya ni existen, porque es tanto la degeneración y degradación de las cosas que ya todo se va destruyendo”, agregó la artista.

La ganadora del Grammy y el Latin Grammy exhortó a asistir a Cuba Nostalgia, pero dejando un poco de lado la añoranza de lo que un día fue y mirando hacia el futuro.

“Yo pienso que uno tiene que enfocarse en que esa nostalgia sea un motor impulsor para seguir, que no sea algo que nos ancle al pasado, porque cuando vivimos así, con ese tipo de añoranza incurable, eso no nos deja ser feliz, disfrutar de cosas nuevas, hay que empezar a construir historias diferentes, a construirse uno mismo”, dijo Nuviola.

Asimismo, destacó que entre los recuerdos que más atesora de su juventud en la isla está lo vivido en el muro del malecón.

“Yo extraño mucho al malecón habanero. Dondequiera que voy que veo algo que se parezca, ahí sí siento esa añoranza. Y lo extraño no solo por el espacio físico, sino porque era un punto de reunión, un lugar donde nos sentábamos a componer, reírnos, a pasar un buen rato, a cambiar el mundo y a hablar mal de Fidel”, recordó.

A la pregunta de ¿Y cuántas canciones o historias no habrán surgido ahí?, contestó: “Y amores, muchos amores”.

Aymée Nuviola pondrá a bailar al público y Leoni Torres clausurará Cuba Nostalgia con sus románticas canciones.

El cantautor expresó su sentir sobre este evento cuyo propósito considera importante preservar.

“Es un orgullo para mí ser parte de esta celebración donde resalta la cubanía. Es de suma importancia mantener esta tradición para seguir conectando con nuestra cultura y con nuestra gente. Tengo muchos recuerdos de Cuba; allí viví muchos momentos de crecimiento profesional y como hijo de una familia muy unida”, dijo el autor de Amor bonito.

Cuba Nostalgia se celebra el 17 y 18 de mayo en el Miami-Dade County Fair & Exposition Center. Para boletos, visite cubanostalgia.com.