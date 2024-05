Willy Chirino: "Cuba Nostalgia aviva la esperanza de una Cuba próspera"

“Me siento muy agradecido porque no dejo de recibir premios. Todas las semanas me llaman anunciando un nuevo reconocimiento, y eso me hace sentir muy feliz. De veras, todos son galardones muy importantes, porque me demuestran el cariño y el respeto del público después de tantos años de estar haciendo música, y dando lo mejor a esta ciudad y al mundo”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Y a los tantos reconocimientos de que es merecedor, Willy está siendo honrado también en el vigésimo quinto aniversario de Cuba Nostalgia, el evento que celebra lo mejor del sentir cubano en Miami.

Celebrando las tradiciones

Cuba Nostalgia es uno de los eventos culturales más esperados del año, y en su nueva edición en la que conmemora un cuarto de siglo, y que tendrá lugar este próximo 18 y 19 de mayo, la popular feria promete cautivar a todas las comunidades que se congregan en la Ciudad del Sol, y compartir una fiesta única y cargada de herencia y tradiciones.

“Este evento rescata nuestras tradiciones y nuestra nostalgia por una Cuba próspera, por esa Cuba de los años 50. Y aviva nuestra esperanza de regresar a un país mejor. Por eso me siento muy honrado de ser parte de esta celebración de Cuba Nostalgia, que será alrededor de mi carrera y de mi música. Estoy feliz de todo lo que está pasando”, dijo el intérprete de canciones emblemáticas como ‘Soy’, ‘Medias negras’, y ‘Ya viene llegando’.

“Este año la feria contará con una memorabilia de mi carrera, en una versión más reducida de lo que se hizo en el Museo de Historia de Miami”, adelantó Willy Chirino sobre la muestra 'Willy Chirino... un hombre, una ciudad, un sueño’, que documenta una trayectoria de cinco décadas a través de una colección de sus premios, atuendos de concierto, fotos, videos y objetos personales entre los que -por ejemplo- podría verse el conjunto utilizado por el artista durante su visita a la base naval de Guantánamo, en el oriente de Cuba, cuando el llamado éxodo de los balseros, en 1994.

“Será una experiencia muy emocionante en la que también cantaré con toda mi orquesta, mis grandes éxitos, y estaré firmando afiches de ese póster maravilloso que se hizo para mí”, dijo sobre el póster oficial del evento, que este año lo honra a través del trabajo del artista Erik Ravelo.

“Me he quedado impresionado de la calidad de este artista, y quisiera de algún modo apoyarlo. Cuando creé mi fundación en la década de los 90, lo hice pensando en apoyar la promoción del arte de los creadores cubanos de todas las disciplinas artísticas. Luego, esa misión cambió debido a la coyuntura política y a las necesidades de nuestros hermanos en Guantánamo, etcétera, pero siempre he tenido el anhelo de ayudar y brindar una plataforma para que jóvenes y artistas como Erik Ravelo puedan ser vistos y reconocidos”, añadió.

Una noche inolvidable

Aunque nunca se había presentado en Cuba Nostalgia, Willy sí ha visitado innumerables veces este evento en el que este año también participarán Roberto Torres, Leoni Torres, Lena Burke, Los 3 de la Habana, Leslie Cartaya, y en el que humor estará a cargo de los comediantes Bonco Quiñongo y Carlucho.

“Es importante que las personas conozcan lo que era Cuba antes de la dictadura castrista. Y que se reflexione sobre la grandeza del país, lo que hubiera podido ser, y lo que todos esperamos que algún día sea”, añadió el artista nacido en Cuba, quien llegó a Estados Unidos en 1960 como parte de la Operación Pedro Pan, y que ha sido fundamental en el desarrollo social y cultural de Miami.

“Esta ciudad es mi hogar, y me siento muy feliz de ver cómo ha crecido el lugar que cuando llegué era un pueblito, y hoy es la capital mundial de la música latina, del deporte, de la tecnología”.

Willy Chirino invitó a todo el público a participar de la feria que además de música en vivo, ofrecerá una amplia variedad de atracciones, incluyendo la auténtica gastronomía cubana, artesanías y exhibiciones inmersivas que destacan la historia y las contribuciones de Cuba al mundo.