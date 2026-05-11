lunes 11  de  mayo 2026
PATRIMONIO

El Prado presenta restauración de obra de Velázquez, "Pablo de Valladolid"

El Museo del Prado está desarrollando un amplio proyecto de restauración de varias obras de Velázquez que no habían sido intervenidas desde 1980

Restauración de Pablo de Valladolid de Velázquez

Restauración de 'Pablo de Valladolid' de Velázquez

Europa Press

MADRID.- El Museo Nacional del Prado ha presentado este lunes la restauración de Pablo de Valladolid, que revela nuevos datos sobre el proceso creativo de Diego Velázquez y ofrece una versión "muy cercana" al original. La restauradora María Álvarez ha apuntado que la restauración "no ha sido especialmente larga, porque ha sido muy intensa".

En concreto, Álvarez ha detallado que han trabajado en esta obra durante tres meses.

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En los últimos años, el Museo del Prado está desarrollando un amplio proyecto de restauración de varias obras de Velázquez que no habían sido intervenidas desde la gran campaña realizada en la década de 1980.

Este programa, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Iberdrola España como 'miembro protector' de su Programa de Restauraciones, tiene como objetivo asegurar la conservación de los lienzos y devolverles, en la medida de lo posible, los valores estéticos y expresivos concebidos por el artista.

La obra

Pablo de Valladolid ha gozado de un prestigio singular entre artistas e historiadores del arte. Precisamente, Manet lo definió como "el cuadro más asombroso jamás pintado".

En este sentido, el jefe de pintura barroca española del Museo del Prado, Javier Portús, ha subrayado que "no hay mejor prueba de la calidad de una obra que lo mucho que ha interesado a generaciones de artistas sucesivos".

Así, ha explicado que Manet, con sus comentarios, "sitúo este cuadro a la vanguardia de la pintura europea" y ha recalcado que la restauración ha permitido "renovar los estudios técnicos del cuadro, con una tecnología más avanzada que ha permitido precisar cuestiones relevantes relacionadas con la génesis y la técnica del cuadro".

Velázquez prescinde aquí de referencias arquitectónicas o paisajísticas y construye el espacio únicamente a partir del cuerpo del bufón, la sombra que proyecta y el aire que lo rodea.

Esta solución, adelantada a su tiempo, convierte la figura en el eje absoluto de la composición y explica la intensa sensación de presencia y tridimensionalidad que transmite la obra.

FUENTE: Europa Press

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