Obra "Drácula", de Havanafama, es intensa y sobrecogedora

El mito el vampiro en el folclor popular es muy antiguo y a través del tiempo se le ha representado en casi todas las manifestaciones artísticas, desde el cine y la televisión al cómic y el teatro. La versión de Antínoo de la novela de Stoker es libérrima y se centra en la estancia en Londres de Drácula y alrededor de él mueve los personajes de la historia, con originalidad y eficacia escénica.

Juan Roca se codea de un elenco de nueve actores, más la voz de Julie de Grandy como narradora al principio, que pone en contexto lo que el espectador verá en escena, ayudando así a aligerar la ya de por sí extensa puesta, dos largos actos, pero que no desvían la atención del público en ningún momento.

Con el actor argentino J. J. Paris como Drácula, que se desplaza convincente y sobrio por el escenario; Rafael Fallero como Andrea, un personaje híbrido, como sacado del mismo infierno, que contribuye con gestualidad desafiante y distintos registros vocales a tejer la historia, así como Rei Prado y Paut William como los doctores, Adsonio y Dr. Williams.

Los otros personajes, Jorge Ovies como la ama de llaves Fina, “muérdeme”, le pide varias veces a Drácula que se posesiona de ella. Luis Hernández como Teobaldo, un

personaje muy semejante al que realiza Tamara Melián en La orgía y que en esta propuesta no aporta mucho. Los personajes de Adriana Oliveros (Lucy) y Salomón Barrós (Esteban), no se articulan al elenco (quizás por falta de trabajo entre ellos en otras producciones), pero la actriz resulta la menos agraciada, aunque talento tiene. Alicita Lora hace muy buen trabajo, pero la caracterización de su personaje no le favorece.

Pero los “puntos débiles” son incapaces de romper la magia de la propuesta de Roca, pues la obra atrapa, el vestuario y la escenografía a dos niveles del propio Roca, los tocados de Neiley Molina, con detalles sorprendentes, pero intrigantes, como los espejuelos oscuros en el sombrero de Rei Prado y el impactante diseño de maquillaje de Adela Prado, hacen de Drácula un espectáculo sobrecogedor, intenso, donde se imponen (como ha de ser) la imaginación y el juego escénico que proyectan esta obra un paso más allá.

Drácula se presenta los viernes y sábado a las 8:30 pm, en Havanafama Teatro Estudio, 4227 SW 75 Avenida, Miami, 33155. Reservaciones en el (786) 262-4014.