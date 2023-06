Obra de teatro para niños aborda peligro de las dictaduras

“Una familia que vive una vida perfectamente ordinaria hasta que el Rey Pepino irrumpe repentinamente en sus vidas proveniente del sótano de la casa, alegando haber sido desterrado por sus súbditos, las patatas, rogando a la familia asilo político. El padre es partidario de hacer pagar a los insurrectos y devolver al rey a su reino, mientras que los hijos mayores lo ven más bien del lado de los súbditos rebelados”, explica la nota sobre la obra.

Como destacan los realizadores de la puesta en escena, “aunque el tema es bien serio la pieza esta escrita en un lenguaje acorde para los mas pequeños”. Además del trabajo de los actores en escena, el público podrá disfrutar de la inclusión de títeres y muñecos como elementos enriquecedores de la puesta.

“La comunidad hispana que vive acá está bien consciente de lo que se cuenta en esta obra de teatro. Y para nadie es un secreto que a veces los padres no saben cómo explicarle a sus hijos estas realidades. Por eso esta puede ser una oportunidad excelente para que padres y abuelos tengan una herramienta más fácil para transmitirle a sus hijos y nietos, cómo es el régimen de los países de los que vienen huyendo y que esa es la razón fundamental por la que se convirtieron en emigrantes”, plantea la nota de la puesta en escena.

En diálogo con DIARIO LAS AMÉRICAS, miembros del equipo contaron detalles sobre la puesta en escena.

Yani Martin, directora de la obra

Esta obra Salvador Lemis la escribió en el 2008 y es una adaptación de la novela Me importa un comino el rey pepino, de Christine Nõstingler. La novela original es de 1972.

El año pasado cuando terminamos de poner Galápago, también de Lemis, él me mandó algunos textos; entre los que estaba La dictadura del Rey Pepino. Empecé a leerla y cuando iba por la tercera o cuarta página supe que tenía que montarla. Esta historia tiene muchos puntos en común con la realidad de los países de los que venimos. Los que vivimos en Miami venimos huyendo de las dictaduras; ahora ¿Cómo se lo explicamos a nuestros hijos? Ese es el por qué tenía que hacer esta obra aquí. La familia debería ser siempre lo más importante, no puede un gobernante tratar de destruir lo más preciado que uno tiene.

Tamara Melián interpreta los personajes El Rey Pepino y Las Papas

Primero soy “El Rey Pepino’ un personaje “un poco autoritario” que llega a poner en aprietos a una familia, y luego soy una “Papa” nunca, en mi carrera de actriz, había sido una “Papa” un tubérculo que pide ayuda contra las injusticias de “El Rey Pepino”. Mis personajes son muy divertidos y un gran reto interpretarlos.

Steven Salgado encarna a El Padre

Tiene mucha importancia para mí trabajar para niños. Tengo la responsabilidad de ser una imagen positiva dentro del escenario y fuera de este. Ellos aman la honestidad y saben cuándo uno está haciendo las cosas con amor. Espero que mi trabajo en “La Dictadura del Rey Pepino” les encante.

Rachel Cruz asume el personaje de La Madre

Como suele mostrarse, la persona que está más cerca para acompañarnos a través de toda nuestra trayectoria vital es mamá. Y, aunque ésta no se escapa de traducir el mundo y armar a la familia “diferente” que somos, puede que te sorprenda con un toque de rareza y locura. Mamá lo desarma y lo compone todo otra vez.

Ariel Texidó es El Abuelo en la obra

El abuelo en esta familia, a pesar de acumular experiencias y haberlas convertido en sabidurías, no es escuchado del todo. Pero aunque se pueda sentir en ocasiones apartado de los conflictos, el abuelo sabe cómo escapar y refugiarse en sus gustos, entre ellos el dominó y sus “amiguitas” de la tercera edad. El abuelo es un fiestero.

Isabella González interpreta a Martina

Martina es inteligente, valiente, y un poco rara. Ella ha aprendido a aceptar y amar a su familia sin dejar de reconocer sus conductas equivocadas. Es una niña sensible “en el fondo” que está creciendo muy rápido. Imagínate, tiene 10 años y parece que tiene 15.

Carlos M. Nazco hace el papel de Golfi

En los ensayos me he sentido en familia, me gusta mucho trabajar con los demás. Es super divertido y disfrutable, sobre todo el proceso.

La obra cuenta con el apoyo del Departamento de Asuntos Culturales del condado Miami-Dade, 1A Cooling Control, Stronger Steps LLC, The Taller Belloy, Spanish Publishers, y Thinking with Vargas LLC.

Puede encontrar las entradas en parabajitos.com