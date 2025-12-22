lunes 22  de  diciembre 2025
Olivia Rodrigo y Louis Partridge se separan tras 2 años de noviazgo

La noticia la dio a conocer el periódico británico The Sun, aunque ninguno de las dos estrellas ha confirmado ni negado la ruptura

Olivia Rodrigo.&nbsp;

Olivia Rodrigo. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- De acuerdo a reportes del periódico británico The Sun, Olivia Rodrigo y el actor Louis Partridge han roto su relación después de dos años de noviazgo. Según informó el medio, Rodrigo rompió a llorar durante la reciente fiesta navideña de Lily Allen en Londres.

"No han sido unas semanas fáciles para ellos y decidieron que lo mejor era separarse por ahora", declaró una fuente al medio.

Al parecer, sus amigos están sorprendidos por la ruptura. “Sus amigos la han apoyado mucho, pero ha sido un momento muy difícil. Es una situación realmente triste”.

La pareja fue vista por primera vez en 2023 durante una fiesta de Halloween en Londres. En el momento, se reportó que se conocieron a través de amigos en común y se volvieron inseparables después de intercambiar mensajes.

La pareja hizo su debut en la alfombra roja en el estreno de la película Disclaimer en el Festival de Cine de Venecia en agosto de 2024.

"El novio de Olivia Rodrigo"

“Creo que ayuda a no exagerar las cosas, a no tener que dar explicaciones ni esperar a que alguien lo entienda. No me cabe duda de que ambos estamos en esta relación por las razones correctas, por ejemplo. Estoy seguro de que es algo en lo que hay que pensar cuando se alcanza cierto nivel de éxito”, explicó.

El protagonista de Enola Holmes también declaró en una entrevista con Variety que no le importaba ser conocido como el novio de Olivia Rodrigo, debido a la enorme fama de la cantante.

“Puedo con eso. Soy muy feliz, y creo que ella también, así que todo va bien en nuestro mundo”, aseguró.

Antes de Partridge, Rodrigo estuvo relacionada sentimentalmente con el DJ e influencer Zack Bia, así como con el productor Adam Faze.

