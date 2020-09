Opciones para disfrutar del arte y la cultura en Nueva York

El Bronx

La exposición de arte Codeswitch del artista establecido en Nueva York Sanford Biggers, instalada en el Bronx Museum of the Arts, fue inaugurada el 9 de septiembre. Esta muestra es una experiencia alusiva a la cultura afroamericana que revela mensajes ocultos, a través del trabajo del artista, en más de 50 piezas desplegadas en colchas como lienzos.

También puede desplazarse hasta el Joyce Kilmer Park para ver la fuente Heinrich Heine Fountain, que representa una de las famosas producciones del poeta Die Lorelei, inspirada en una figura mítica alemana, Lorelei, quien se transformó en una sirena.

Y para culminar el día, puede ir por un bocadillo en la terraza del Suyo Gastrofusion o en el Hungry Bird.

Brooklyn

Sumérgese y baile todo el día en la nueva exposición del Brooklyn Museum, Studio 54: Night Magic, que relata la historia de uno de los clubes nocturnos más emblemáticos de la ciudad de Nueva York, frecuentado por figuras famosas como el comediante John Belushi, los actores Drew Barrymore y John Travolta, la cantante Diana Ross y muchos más.

Y mientras transitas por Prospect Heights, diríjase al Tom’s Restaurant para un desayuno que se sirve todo el día al aire libre.

También puede reservar una estadía en el Fairfield Inn & Suites by Marriott New York Brooklyn, ubicado a corta distancia a pie del Museo de Brooklyn.

Manhattan

El 9/11 Memorial & Museum, el cual reabre sus puertas es sábado 12 de septiembre, actualmente exhibe K-9 Courage, en honor a las mascotas héroes que ayudaron en el rescate y en los esfuerzos de recuperación tras los ataques del 11 de septiembre.

En el Upper West Side, las exhibiciones The Nature of Color y T.rex: The Ultimate Predator en el recientemente abierto American Museum of Natural History, brindan una experiencia para todas las edades.

Después, deléitese con una galleta de Levain cookie, un cono doble en Emack & Bolio’s o un helado en Amorino.

También puede construir una flor de loto de origami en la instalación The Lotus Effect en el Rubin Museum y celebrar el 50 aniversario del Taller Boricua en la exhibición de El Museo del Barrio: Taller Boricua: A Political Print Shop in New York, que representa el activismo político centrado en temas de la independencia puertorriqueña, los derechos de los trabajadores y el antiimperialismo.

Recuerde aprovechar al máximo el fin de semana en la ciudad y alójese en uno de estos hoteles de temática artística, ubicados en Manhattan: el Crosby Street Hotel, en Soho; o el Arthouse Hotel, en el Upper West Side, cerca del Museo Americano de Historia Natural y de la Sociedad Histórica de Nueva York.

Queens

Ya está abierto al público el King Manor Museum. Visite la casa histórica de Rufus King, quien firmó la Constitución de los Estados Unidos, luchó en la Revolución Americana y fue un dedicado defensor del movimiento contra-esclavitud. La casa está bien conservada para que los visitantes puedan viajar en el tiempo y aprender sobre una familia que luchó por la igualdad y la justicia social en el siglo XIX.

Asimismo, Queens es el hogar de una diversa y auténtica gastronomía. Para probar algunos de los mejores platos guyaneses y caribeños del condado, consiéntese en la panadería en el restaurante Sybil’s.

Staten Island

Al reabrir esta semana, la Alice Austen House Museum rinde homenaje a la artista, quien capturó más de 7.000 fotografías de la cultura de Nueva York y sus inmigrantes. Algunas de las fotografías más aclamadas de Alice Austen rompieron fronteras al documentar las relaciones íntimas entre mujeres victorianas. Actualmente se exhibe Powerful and Dangerous: The Words and Images of Audre Lorde, (Poderoso y peligroso: las palabras e imágenes de Audre Lorde), una exposición que explora cómo las palabras de Lorde hacen eco de los sentimientos hacia los movimientos de justicia social de hoy en día.

El Jacques Marchais Museum of Tibetan Art, también reabierto esta semana, muestra la rica cultura y el arte del Tíbet y de la región del Himalaya. Actualmente se exhibe una selección de la rara colección de objetos sagrados de la región de Marchais.

Durante su visita a Staten Island, disfrute una pizza de masa fina y salsa de vodka en Joe & Pat’s, una de las pizzerías más famosas de los cinco condados.

Y si está en búsqueda de recorridos más íntimos por las galerías de Nueva York, Art Smart Tours ofrece visitas guiadas a muchos de los recintos de arte más emblemáticos de la ciudad, incluida la Galería de Arte de Chelsea.

Para explorar el arte y la cultura en Nueva York, recuerde siempre usar máscaras, practicar el distanciamiento social y lavar de manos con frecuencia.