De emprendedor a autor de un método: la apuesta de Germán Caldera Ávila por modernizar las pequeñas empresas

MIAMI.- Como muchos venezolanos, Germán Caldera Ávila dejó su patria en 2015 con el objetivo de encontrar un espacio en el que sus sueños tuvieran oportunidades. Lo que quizá no imaginó fue que el destino lo llevaría a fusionar la pasión de su madre por la repostería con sus habilidades en contaduría, finanzas y mercadeo con un método innovador.

Lo que sí tenía claro es que deseaba emprender y poco a poco hacer de ese emprendimiento una empresa que integrara el avance tecnológico. Así nació Da Cakes Houston.

"Da Cakes Houston nació en 2016, un año después de que llegué a Estados Unidos desde Maracaibo. Crecí viendo a mi mamá al frente de su pastelería durante muchísimos años, así que el oficio era parte de mí desde niño. Pero yo me formé como contador, especialista en finanzas y máster en mercadeo, no como pastelero. Desde el primer día tuve claro que quería construir una empresa con disciplina de empresa, no una pastelería artesanal más", comenta Germán Caldera Ávila a DIARIO LAS AMÉRICAS.

"La integración con la tecnología no fue accidente. Fue una decisión deliberada de aplicar automatización, inteligencia artificial y procesos estandarizados a un sector que históricamente ha funcionado de manera intuitiva. Esa combinación es la que nos permitió crecer sostenidamente, mantener la calidad y llegar a procesar más de 10.000 pedidos al año con un equipo de más de 20 personas".

Pero el camino para llegar al éxito que hoy saborea no fue sencillo.

Recuerda que el principal reto que atravesó fue darse cuenta de que los pequeños emprendimientos en manos de hispanos salen adelante con procesos que han quedado en el pasado. No obstante, él estaba negado a ser uno más, y buscó alternativas para demostrar que la tecnología es una herramienta importante y alcanzable para el éxito de cualquier empresa.

"El mayor desafío no fue cultural ni de idioma. Fue darme cuenta de que la mayoría de los pequeños empresarios hispanos en este país operan con métodos del siglo pasado, en una economía donde las grandes empresas ya operan con tecnología, datos y automatización. Esa brecha de productividad es la que nos deja en desventaja", manifiesta.

El método ejemplo de éxito

Para Germán Caldera Ávila su formación académica fue determinante.

"Mi formación en contaduría me enseñó a leer los números y entender qué genera valor en una empresa. El diplomado en gerencia financiera me dio la mirada de gestión de capital y rentabilidad. Y la maestría en mercadeo me enseñó a entender al cliente como el centro de todo el sistema", recuerda.

"Cuando empecé a construir Da Cakes Houston, ya tenía esas tres dimensiones integradas en mi forma de pensar. La tecnología y la inteligencia artificial entraron después, como herramientas para escalar lo que ya estaba diseñado con disciplina financiera y enfoque al cliente. Sin esa base académica previa, probablemente habría construido un negocio pequeño que funciona. Con ella, pude construir un modelo que se puede replicar".

Con el ímpetu de demostrarse que sus ideas no eran descabelladas, Caldera Ávila fue documentando el proceso de desarrollo y crecimiento de Da Cakes Houston.

Dichos apuntes se convirtieron en un libro de 120 páginas en el que documenta la metodología, estandarización de procesos, gestión de capacidad, reglas de fijación de precios y uso práctico de la inteligencia artificial, específicamente diseñado para pequeñas empresas.

El libro fue publicado en Venezuela en 2024 y en Estados Unidos en 2025, a través de Amazon.

Posteriormente, el empresario elaboró un ensayo en el que reflexiona sobre el uso de la IA en campañas de marketing para emprendimientos pequeños y lo publicó en una revista académica con DOI registrado.

En sus propias palabras, Da Cakes Houston dejó de ser una empresa para convertirse en la demostración de un método:

"El modelo combina cuatro pilares: estandarización de procesos, gestión inteligente de capacidad, reglas claras de fijación de precios y uso práctico de la inteligencia artificial en operaciones diarias. Lo que lo diferencia de la mayoría de las propuestas que existen es que no es teoría académica ni un curso de motivación. Es un método aplicado, probado en una empresa real, y diseñado específicamente para pequeñas operaciones, no para corporaciones. Da Cakes Houston es la prueba viviente. Pero el método existe independientemente del negocio, y por eso lo documenté en un libro y en un artículo académico. Mi objetivo es que cualquier emprendedor hispano con disciplina pueda replicarlo, no que dependa de mí para implementarlo".

Y aunque muchos podrían ser celosos con su fórmula hacia el éxito, el venezolano no teme que publicar su metodología ponga en riesgo su empresa.

"Primero, porque la verdadera ventaja competitiva no está en conocer un método. Está en la disciplina diaria de aplicarlo. Compartir el conocimiento no me quita la ventaja porque la ejecución sostenida en el tiempo es muy difícil de replicar", señala.

"Segundo, y más importante, porque mi propósito desde el principio fue contribuir al crecimiento del sector, no protegerme de él. La pequeña empresa hispana en Estados Unidos necesita acceso a herramientas, no más barreras. Si otros emprendedores pueden tomar lo que yo he aprendido y aplicarlo en sus negocios, ese es exactamente el impacto que quiero generar. Una industria entera más fuerte vale infinitamente más que mantener un secreto".

Equilibrio entre el talento humano y la IA

En medio de un ardiente debate sobre cómo la inteligencia artificial puede jugar en contra al desenvolvimiento de procesos realizados por los humanos, Caldera Ávila no solo le da una oportunidad a esta herramienta, también expone cómo se puede hallar un equilibrio positivo sin que se desplace el corazón de la marca.

"La tecnología sirve para liberar al ser humano de lo repetitivo, no para reemplazarlo. En Da Cakes Houston, la automatización maneja procesos como cotizaciones, programación de producción, seguimiento de pedidos y análisis de datos. Eso nos da velocidad y precisión", sostiene.

"Pero el componente humano sigue siendo el corazón del negocio: el trato cercano con el cliente, la creatividad en el diseño, la atención a los detalles únicos de cada pedido, y la cultura interna del equipo. La inteligencia artificial es una herramienta poderosísima, pero no sustituye la calidez de una conversación, la mano de un decorador, ni la capacidad de un líder para inspirar a su equipo. El equilibrio está en saber qué delegar a la máquina y qué proteger como territorio humano".

En este sentido, considera que muchos emprendedores se dejan llevar por los prejuicios sobre las herramientas tecnológicas, lo que impide que sistematizar sus empresas y abrirse a nuevas oportunidades.

"El principal obstáculo no es económico ni tecnológico. Es mental. Muchos emprendedores creen que la sistematización es algo para empresas grandes, o que requiere inversiones imposibles, o que les va a quitar el alma a su negocio. Ninguna de esas cosas es cierta. El consejo que les daría es empezar por lo más simple: documentar un proceso, automatizar una tarea repetitiva, medir un indicador clave. La sistematización no es un evento, es un hábito. El emprendedor que se acostumbra a pensar en términos de procesos y datos transforma su negocio en pocos meses. Y hoy, con la inteligencia artificial accesible para cualquiera, la barrera es más baja que nunca en la historia".

Reconocimiento

Recientemente, el Houston Business Journal anunció que Germán Caldera Ávila es uno de los galardonados de los Best Family-Owned Business Awards 2026.

Pero este no es el único reconocimiento que visibiliza el trabajo de Caldera Ávila.

Da Cakes Houston se posiciona como la empresa número 1 en Houston, número 8 en Texas y número 20 a en el territorio nacional en su categoría, según la evaluación de BusinessRate.

Ante estas valoraciones, sostiene:

"Es un honor enorme, especialmente porque el reconocimiento del Houston Business Journal nos coloca junto a empresas de altísimo nivel en una de las economías más competitivas de Estados Unidos. Pero más allá de la emoción personal, lo que más valoro es lo que el premio representa: la prueba de que un proyecto que comenzó como sueño de un inmigrante venezolano, en una cocina pequeña, puede crecer hasta ser reconocido entre las mejores empresas familiares de Houston. Eso no es solo mi historia. Es un mensaje para cada emprendedor hispano en este país: el éxito a este nivel es posible, y con método y disciplina, es replicable".

Sobre su propio legado, el venezolano quiere que se le recuerde que demostró que: "un pequeño empresario hispano, con método y con visión, puede competir al más alto nivel en cualquier mercado del mundo".

"Que la repostería fue mi vehículo, pero el verdadero legado está en el modelo: una forma de operar que cualquier emprendedor puede tomar, adaptar y hacer suya. Si dentro de veinte años hay decenas, o cientos, de pequeñas empresas hispanas que crecieron porque aplicaron lo que yo sistematicé y compartí, ese sería el legado que más me enorgullecería. Porque al final, las empresas pasan, pero los métodos que ayudan a otros a construir, perduran", concluye.