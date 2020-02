Óperas mantienen en cartel a Plácido Domingo tras las disculpas del tenor

Según han señalado este martes a Europa Press fuentes de la Staatsoper Hamburg, "si no sucede nada que lo cuestione, se desempeñará según lo planeado", en referencia a sus compromisos con el cantante.

Igualmente, la Fundación Arena di Verona ha confirmado a Europa Press que el evento dedicado a Plácido Domingo "tendrá lugar tal y como está planeado". Según señala, el tenor español dirigirá la representación 'Aída' el próximo 25 de junio y volverá el siete de julio para un evento de la ópera.

Del mismo modo, el tenor tiene prevista una actuación en el Festival de Úbeda, que de momento se mantiene sin cambios, según han indicado a Europa Press este martes desde la organización del festival.

Asimismo, otros dos teatros españoles tienen en su calendario compromisos con Plácido Domingo: el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela, que tras las noticias de este martes no se han pronunciado aún acerca de su decisión de mantener los compromisos con el cantante.

Por un lado, el Teatro Real contará con el tenor en la puesta en escena de 'La traviata' en mayo, mientras que el Teatro de la Zarzuela cuenta con una doble participación del tenor, que celebrará sus 50 años de debut en Madrid con la interpretación de Vidal Hernando en la ópera 'Luisa Fernanda' y asumirá la dirección musical de la zarzuela de Federico Moreno Torroba, ambas en mayo.

El tenor español Plácido Domingo ha pedido perdón este martes a las mujeres que le acusaron de acoso sexual por "el dolor" que les causó y ha asegurado que acepta "toda la responsabilidad" por las acciones denunciadas en los últimos meses.

En un comunicado remitido a Europa Press, Domingo ha mostrado su respeto por sus compañeras de profesión, que en agosto de 2019 "se sintieron lo suficientemente cómodas para hablar" de lo ocurrido. "Entiendo ahora que alguna de esas mujeres pudieran tener miedo para expresarse honestamente porque les preocupaba que sus carreras se vieran afectadas", reconoció el tenor.

Después de "tomarse un tiempo durante los últimos meses" para analizar las acusaciones, el tenor español explicó que ha "crecido con esta experiencia". "Aunque no fue mi intención, nunca nadie debería sentirse de esa forma", añadió.

Así, Plácido Domingo ha señalado que está "comprometido" a acometer un cambio "positivo" en la industria de la ópera para que "nadie tenga que pasar por lo mismo". "Mi ferviente deseo es que esto resulte en un espacio más seguro para trabajar y espero que mi ejemplo empuje a otros a seguir mis pasos", dijo.

El músico español se ha expresado así meses después de que salieran a la luz las primeras denuncias de acoso sexual por parte de una veintena de mujeres. En un inicio, Domingo negó todo asegurando que "el abuso" de su posición directiva dentro de la estructura administrativa de las Óperas de Washington y de Los Ángeles donde trabajó era "tan imposible como inconcebible".

"Los muchos que sí me han tratado saben que yo nunca me he comportado del modo acosador, agresivo y vulgar como en el que me han acusado", defendió el artista el pasado mes de noviembre, alegando que, al cabo de más de medio siglo de vida pública la gente le "debería conocer de sobra".

Las acusaciones sobre Domingo precipitaron en los meses siguientes cancelaciones de algunas de sus actuaciones por todo el mundo -como las de la Ópera de San Francisco y la de Dallas- y provocó además que el tenor dimitiera como director general de La Ópera de Los Ángeles.