Pesquisa halla patrón de abusos de poder de Plácido Domingo

La pesquisa, realizada por abogados contratados por el Sindicato Estadounidense de Artistas Musicales (AGMA, por sus siglas en inglés) concluyó que las declaraciones de 27 personas mostraban un patrón claro de abusos sexuales y abuso de poder por parte de Domingo que se había extendido al menos durante dos décadas, según personas que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a revelar los hallazgos.