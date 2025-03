Organización benéfica niega acusaciones contra el príncipe Harry

El príncipe Harry, duque de Sussex y cofundador de la organización benéfica Sentebale, habla en el escenario durante la Cumbre Dealbook 2024 del New York Times en Jazz at Lincoln Center el 4 de diciembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.

People reseñó que, según una fuente cercana a la situación, Chandauka estaría detrás de labores irregulares que derivaron en preocupación por parte de los patrocinantes y fideicomisarios.

“Los fideicomisarios intentaron negociar esto (la salida de la presidente de la organización) en privado y le pidieron que considerara su postura debido a su falta de confianza en ella como líder, como lo demuestra la situación financiera en la que dejó a la organización benéfica”, destacó el medio.

“Esperaban plenamente esta maniobra publicitaria y tomaron su decisión colectiva con esto en mente”, siguió la fuente. “Se mantienen firmes en su renuncia por el bien de la organización benéfica y esperan con interés que se esclarezca la verdad”.

Acusaciones contra Harry

Entrevistada por Financial Times, Chandauka aseguró que la renuncia del príncipe Harry y el príncipe Seeiso arruinó la imagen de la organización benéfica en su objetivo de sumar nuevos patrocinantes.

“El riesgo número uno para esta organización era la toxicidad de la marca de su principal patrocinador”, explicó la doctora al medio.

Chandauka agregó que entre ellos existió tensión en abril del año pasado durante la celebración de un evento. La cita, una copa de polo, sirvió para que, de acuerdo con el relato de la presidenta de Sentebale, Meghan Markle, duquesa de Sussex, la alejara al momento de tomarse una foto.

No obstante, la fuente detalló a People que la situación no nace de hechos como este, el cual no fue confirmado, sino de problemas de liderazgo.

“Infundadas y potencialmente difamatorias”, agregó la persona con conocimiento de la situación a la publicación cuando se le preguntó sobre las afirmaciones de Chandauka respecto a posibles roces o altercados con el príncipe Harry.

La doctora incluso sostuvo que sufrió acoso e intimidación: “La única razón por la que estoy aquí... es porque, en algún momento del martes, el príncipe Harry autorizó la divulgación de una noticia perjudicial al mundo exterior sin informarme a mí, ni a mis directores de país, ni a mi director ejecutivo”, declaró a Sky News.