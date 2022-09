Osamu Menéndez: "Hacer rock en español es una tarea estoica en Miami"

“Corría el año 1967 y mi abuela llevó a mi papá a Cuba para que estudiara música”, dijo Osamu Menéndez a DIARIO LAS AMÉRICAS sobre la llegada de su padre a la isla, Pablo Menéndez, músico nacido en Oakland, California.

“Mi padre llegó a Cuba con apenas 15 años. Así que ahí vivió su adolescencia, conoció a mi madre (Adriana Santana) mientras estudiaba, ya que ella se preparaba para ser actriz, y nací yo”, contó el artista Osamu Menéndez, quien es graduado de guitarra clásica de la Escuela Nacional de Arte (ENA).

Defendiendo su pasión

Aunque creció escuchando rock y música americana, el artista Osamu Menéndez reconoce que le encantan los ritmos cubanos y afrocubanos, sin embargo, fueron bandas como Led Zeppelin, Pearl Jam, y el guitarrista Jimi Hendrix, quienes cambiaron su vida cuando era un adolescente.

“Hacer rock en español es una tarea estoica en Miami, es muy difícil, pero es lo que amo y lo que siento. Corre por mis venas y no me puedo engañar a mí mismo. Por eso digo que aunque 20 personas disfruten de lo que hago, yo me siento más que feliz de entregarme a ese público con la sinceridad del mundo, defendiendo lo que soy yo”, afirmó el intérprete, quien en la década de los 90' adquirió popularidad con la banda Havana junto a X Alfonso, Iván Latour y Javier Neni Vinat, y con ella logró salir a México, país donde vivió y trabajó durante 10 años.

“Luego, la agrupación se disolvió, comencé a trabajar con Amaury Gutiérrez como guitarrista, y durante 5 años fui parte de la banda del programa TN3, de América TeVé”, dijo el artista, cuyo renacer surge hace dos décadas, luego de que dejara las drogas y excesos que formaban parte de su vertiginosa carrera.

“Consumí cocaína, crack, LCD, marihuana, éxtasis, hashish, hasta que un día hace 22 años me dije a mi mismo: ‘No más’. Nunca dañé a otras personas ni me convertí en un hombre violento, pero era parte de fiestas que duraban 5 días, por lo que me mantenía lúcido y productivo menos de un día a la semana, hasta que un día dejé la nicotina, el alcohol y absolutamente todo”, dijo el cantante radicado hace 9 años en Miami

Nuevo disco

Presentando Mundo nuevo, su noveno álbum de estudio que actualmente promociona junto a la disquera El Cerrito Récords, Osamu Menéndez le canta a la esperanza y busca impulsar un mensaje de alegría y superación.

Sentimientos que forman parte de su vida desde que se convirtió en padre de tres hijos: Mauro (29), fruto de su relación con la actriz Aylín Mújica; Adriana (22), a quien le escribió el tema Tú me salvas, ya que luego de su nacimiento se alejó de las drogas; y Oliver (6), fruto de su matrimonio con la actriz Yory Gómez.

Mundo nuevo cuenta con temas de la autoría Osamu Menéndez, excepto Leñador sin bosque, tema escrito por Carlos Varela, que Menéndez reversiona como parte de una propuesta que el artista define bajo el eslogan Rock con sabor.

“Hay una canción del disco que se la dedico a los jóvenes en Cuba, porque quiero que sean felices y que tengan libertad, que es algo que no se le puede negar a nadie. También hablo de la emigración de los cubanos y de todos los latinos que hemos tenido que salir de nuestros países, y de la esperanza con la que todos vivimos anhelando un cambio en nuestros países”, finalizó el artista.

Para conocer más acerca de Osamu Menéndez, el público puede visitar la página web de Mundo nuevo o ingresar a su cuenta de Instagram, @osamumenendez_oficial