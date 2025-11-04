Osmel Sousa ya no forma parte de la Organización Miss Universo

MIAMI.- A pocos días de llevarse a cabo el certamen de la belleza universal, se confirmó que Osmel Sousa , el hacedor de reinas conocido popularmente como el “Zar de la Belleza”, ya no forma parte de la Organización Miss Universo . La noticia, que ha tomado por sorpresa a la industria, marca el cierre de su papel dentro del concurso .

Fuentes informaron a People en Español que la decisión fue tomada recientemente, indicando que Sousa “ya no estará más” en el equipo.

Antes de que se confirmara su salida, usuarios en las redes sociales habían notado que el expresidente del Miss Venezuela había cambiado su biografía de Instagram, en la que hasta hace unos días figuraba como "asesor de Presidencia de Miss Universo".

Si bien no se han ofrecido detalles oficiales y exhaustivos sobre los motivos específicos de su partida, la salida del cubano-venezolano se da en medio de un período de reestructuración dentro del certamen.

Sousa, famoso por su exigencia y disciplina, ha sido responsable de moldear a incontables reinas, llevando a Venezuela a la cima con múltiples coronas internacionales, incluyendo 7 Miss Universo y 6 Miss Mundo.

Su partida es particularmente notable considerando su reciente participación en eventos y programas de televisión relacionados con la belleza.

Guerra interna

La partida de Sousa se da en medio de lo que parece ser una batalla de poder interna entre los nuevos propietarios del certamen, que se ha manifestado públicamente a través de la figura de Nawat Itsaragrisil.

Itsaragrisil, presidente del concurso rival Miss Grand International (MGI) y uno de los principales socios de la Organización Miss Universo con un alto porcentaje de acciones, ha protagonizado una serie de denuncias y críticas abiertas contra la nueva directiva mexicana, encabezada por Raúl Rocha Cantú.

El conflicto escaló hasta un punto de crisis cuando se difundió un video en el que Itsaragrisil agredió verbalmente a la representante de México, Fátima Bosch, durante una reunión preliminar, antes de pedir a seguridad que la retirara de la sala.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por chicotramoya (@chicotramoya)

Bosch alzó la voz ante las cámaras, defendiendo su dignidad frente a las demás candidatas, lo que provocó que varias compañeras se marcharan con ella en solidaridad, exponiendo la tensión que impera tras bastidores del evento.