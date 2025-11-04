martes 4  de  noviembre 2025
CONCURSOS

Osmel Sousa ya no forma parte de la Organización Miss Universo

Fuentes informaron a People en Español que la decisión fue tomada recientemente, indicando que Sousa “ya no estará más” en el equipo

Osmel Sousa, presidente de El concurso by Osmel Sousa.

Osmel Sousa, presidente de El concurso by Osmel Sousa.

Cortesía/Vicente Correale
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- A pocos días de llevarse a cabo el certamen de la belleza universal, se confirmó que Osmel Sousa, el hacedor de reinas conocido popularmente como el “Zar de la Belleza”, ya no forma parte de la Organización Miss Universo. La noticia, que ha tomado por sorpresa a la industria, marca el cierre de su papel dentro del concurso.

Fuentes informaron a People en Español que la decisión fue tomada recientemente, indicando que Sousa “ya no estará más” en el equipo.

Lee además
La exMiss Universo boricua Dayanara Torres.
CONTROVERSIA

Dayanara Torres reacciona a comentarios de Osmel Sousa sobre su reinado
El actor inglés Jonathan Bailey asistió a la gala Time100 Next en Chelsea Piers, Nueva York, el 30 de octubre de 2025. 
CELEBRIDADES

Jonathan Bailey es el hombre más sexy del año, según People

Antes de que se confirmara su salida, usuarios en las redes sociales habían notado que el expresidente del Miss Venezuela había cambiado su biografía de Instagram, en la que hasta hace unos días figuraba como "asesor de Presidencia de Miss Universo".

Si bien no se han ofrecido detalles oficiales y exhaustivos sobre los motivos específicos de su partida, la salida del cubano-venezolano se da en medio de un período de reestructuración dentro del certamen.

Sousa, famoso por su exigencia y disciplina, ha sido responsable de moldear a incontables reinas, llevando a Venezuela a la cima con múltiples coronas internacionales, incluyendo 7 Miss Universo y 6 Miss Mundo.

Su partida es particularmente notable considerando su reciente participación en eventos y programas de televisión relacionados con la belleza.

Guerra interna

La partida de Sousa se da en medio de lo que parece ser una batalla de poder interna entre los nuevos propietarios del certamen, que se ha manifestado públicamente a través de la figura de Nawat Itsaragrisil.

Itsaragrisil, presidente del concurso rival Miss Grand International (MGI) y uno de los principales socios de la Organización Miss Universo con un alto porcentaje de acciones, ha protagonizado una serie de denuncias y críticas abiertas contra la nueva directiva mexicana, encabezada por Raúl Rocha Cantú.

El conflicto escaló hasta un punto de crisis cuando se difundió un video en el que Itsaragrisil agredió verbalmente a la representante de México, Fátima Bosch, durante una reunión preliminar, antes de pedir a seguridad que la retirara de la sala.

Embed

Bosch alzó la voz ante las cámaras, defendiendo su dignidad frente a las demás candidatas, lo que provocó que varias compañeras se marcharan con ella en solidaridad, exponiendo la tensión que impera tras bastidores del evento.

Temas
Te puede interesar

David Beckham nombrado caballero del Imperio Británico

Kim Kardashian culpa a ChatGPT por reprobar examen de derecho

Palacio de Buckingham presenta exposición del guardarropas de Isabel II

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD

EEUU amplía su presencia en el Caribe con más bases militares, Venezuela sigue en la mira

Robert Koehler, conocido como el violador de las fundas de almohadas.
JUSTICIA TARDÍA

Condenan a "violador de las fundas de almohadas" tras cuatro décadas en Miami-Dade

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
Análisis

Juegos de guerra en el mar Caribe

  En un comunicado, la cancillería del Gobierno de Luis Abinader dijo que la Décima Cumbre de las Américas fue pospuesta para 2026 y que los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo
POLÍTICA

República Dominicana pospone Cumbre de las Américas tras "cuidadoso análisis" por situación en la región

Te puede interesar

Según los datos de votación anticipada, Miami Beach mostraba la participación más alta con aproximadamente un 22%, mientras que Hialeah registraba entre un 14% y un 15%, y Miami alrededor del 12% al 13%.
COMICIOS 2025

Supervisora de elecciones hace llamado a votantes ante baja participación en Miami-Dade

Por DANIEL CASTROPÉ
El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

El exalcalde Xavier Suárez y el exadministrador de la Ciudad Emilio González.
SUFRAGIO

Candidatos a la alcaldía de Miami llaman a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
INMIGRACIÓN

Trump defiende las redadas del ICE: "Nos frenan los jueces liberales"

Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes