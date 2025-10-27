Dayanara Torres reacciona a comentarios de Osmel Sousa sobre su reinado

MIAMI.- Dayanara Torres ha reaccionado a los comentarios hechos por Osmel Sousa , quien durante una entrevista que concedió al programa En casa con Telemundo aseveró que en 1993 la corona del Miss Universo , a su juicio, la merecía la venezolana Milka Yelisava Chulina, quien quedó en segundo lugar.

"Dayanara me cae muy bien, pero le tengo cierta cosita porque el año que ella fue Miss Universo ganó por obra y gracia del Espíritu Santo, porque ahí la ganadora era Venezuela”, dijo el conocido Zar de la Belleza.

Respuesta de Dayanara

Fue desde El gordo y la flaca donde recientemente la modelo y presentadora invitada abordó lo dicho por Sousa, luego de que Lili Estefan le preguntara al respecto.

"Todo el mundo tiene su opinión y las opiniones se respetan, se ha sabido hace 32 años que esto es una herida con no sana. El país de la niña que gane es el que va a estar contento, los demás no. En ese momento, en los 90, se ponían la puntuaciones en la televisión, yo he sido jurado del Miss Universo tres veces, y en esos tiempos las puntuaciones se ponen en la televisión ves lo que dio cada uno, usen una calculadora y saquen los cálculos", manifestó.

Asimismo, Torres enfatizó que el éxito que tuvo en el escenario del Miss Universo se debió a que, a diferencia de otras concursantes, ella no venía de ese mundo, pues era una joven de una familia humilde que fue descubierta.

"Yo gané, pero te voy a decir una cosa, yo era una niña, no venía de ese mundo, me vieron en la calle y me dijeron: '¿Tú de dónde eres, cuántos años tienes?'. Yo soy del campo. Y ese año al jurado le gustó eso, que era fresca, natural, que no estaba toda posada o aprendida, fui auténtica, genuina, natural, y eso fue lo que gustó, hasta el resto de mi vida orgullosa del papel que hice, Puerto Rico se lo merece. ¡Ese era el año de Puerto Rico!", concluyó.