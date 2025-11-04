Miss Mexico 2025 acusa a Nawat Itsaragrisil de agresión verbal

MIAMI.- La polémica ha invadido las actividades preliminares del Miss Universe 2025. Fátima Bosch, representante de México , acusó a Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y organizador del certamen universal en Tailandia, de agredirla verbalmente.

El conflicto se originó durante un encuentro oficial con las candidatas, donde Nawat era el encargado de ofrecer un discurso de bienvenida.

Sin embargo, en la intervención aparentemente Itsaragrisil cuestionó a la modelo mexicana sobre la razón por la que ella supuestamente se había negado a compartir detalles de Tailandia durante su estancia, lo que desencadenó en una discusión pública.

"Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia... ¿es cierto?”, preguntó Nawat.

A lo que la mexicana respondió: “No entendí... ¿Me está preguntando si puedo publicar sobre...?”.

En ese momento, Itsaragrisil señaló que había recibido información sobre la presunta negativa de Fátima de compartir en redes sociales imágenes del país anfitrión.

"No es así. Creo que hay un malentendido. No lo sé…", comentó Miss México.

Pero el coorganizador del certamen insistió y agregó: “¿Vas a seguir nuestras indicaciones o no? ¿Puedes trabajar para promover Tailandia o no? ¿Sí o no?”.

Fue entonces cuando la tensión entre las partes escaló. Fátima expuso que ella estaba siguiendo un programa y que la intención no era ofender, pero Nawat Itsaragrisil volvió a interrumpirla diciendo que al director del certamen mexicano se le había expulsado del país y que ella no debía seguir sus instrucciones.

“Es un cabeza hueca para la reina. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca”, aseguró Nawat.

Ante estas palabras, Miss México le expuso su disgusto por la forma en la que se le estaba faltando el respeto; pero Nawat llamó a seguridad para que sacaran a la modelo del recinto.

“Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización“, dijo Bosch antes de salir de la sala.

Reacciones

En videos compartidos en redes sociales se aprecia cómo el resto de las misses estaban atónitas viendo cómo se desarrollaba la confrontación. Y cuando Miss México sale de la sala, el resto de sus compañeras se levantaron para seguirla.

No obstante, Nawat Itsaragrisil les prohibió la salida: “Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense”. Ante esto, las concursantes le expusieron su descontento con lo ocurrido.

Posteriormente, Bosch denunció ante los medio que Nawat Itsaragrisil le había faltado el respeto.

En una publicación en las historias de Instagram, Victoria Kjaer Theilvig, Miss Universe 2024, celebró a las candidatas que salsieron junto a Bosch tras la falta de respeto de Nawat. "Esto es empoderamiento femenino. Esto es sororidad. Por siempre y para siempre @missuniverse".

Luego compartió una fotografía junto a Fátima en la que le reconoció su valentía. "Siempre orgullosa de mi @fatimaboschfdz. Defenderse a uno mismo no siempre es fácil, pero es uno de los actos de amor propio y fortaleza más importantes que puedes demostrar".

Postura de la organización

Tras la controversia, la organización Miss Universe emitió un comunicado en el que respalda su compromiso de trabajar de la mano del país anfitrión.

"La Organización Miss Universo (MUO) reafirma su compromiso de trabajar de cerca con la comunidad anfitriona, la Organización Miss Grand International (MGI) y todos los socios locales para asegurar el éxito continuo de la 74ª competencia de Miss Universo", inicia la misiva.

"Una delegación de alto nivel, liderada por el director ejecutivo, el Sr. Mario Búcaro, viajará a Tailandia para fortalecer la colaboración con el país anfitrión, la MGI y las autoridades pertinentes".

Además, destaca que la agenda continuará según lo previsto, pese al altercado.

"Todos los eventos y actividades programados continuarán según lo planeado, en total cooperación con el país anfitrión y la MGI, reafirmando nuestro objetivo compartido de ofrecer una celebración global excepcional que refleje los valores de diversidad, empoderamiento e inclusión que definen el legado de Miss Universo".

"La Organización Miss Universo se mantiene firme en su misión de promover la colaboración, el respeto y la oportunidad para las mujeres de todo el mundo, trabajando de la mano con todos los socios para garantizar una experiencia segura, inspiradora y memorable para cada delegada".