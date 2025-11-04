Jonathan Bailey es el hombre más sexy del año, según People

El actor inglés Jonathan Bailey asistió a la gala Time100 Next en Chelsea Piers, Nueva York, el 30 de octubre de 2025.

MIAMI.- El actor Jonathan Bailey, famoso por encarnar a Anthony Bridgerton en la serie de Netflix Bridgerton y al príncipe Fiyero en Wicked y Wicked: For Good, fue elegido por la revista People como el hombre vivo más sexy del año.

La noticia fue revelada el 3 de noviembre durante The Tonight Show, donde el británico aseveró, entre risas, que el reconocimiento otorgado por el magazine es: “el mayor honor de su vida”.

Bailey expuso que a principios de año, mientras ensayaba para su rol en Ricardo II de Shakespeare, supo que la revista lo había seleccionado como él para la famosa distinción anual. “A principios de año estaba trabajando en Ricardo II de Shakespeare; para quienes no lo sepan, no es una comedia. Así que uno se vuelve un poco loco, y lo único más loco que hacer Ricardo II es que te inviten a esto”, comentó con humor al presentador Jimmy Fallon.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Tonight Show (@fallontonight)

Son tres las portadas que el actor protagoniza del 40 aniversario de la publicación.

En una aparece abrazando, sin camiseta, a su perro cachorro cockapoo, Benson; en otra, mira de perfil a la cámara con el mar de fondo; y en la última aparece sumergido en el agua viendo hacia la cámara mientras las olas, de una playa al sur de Londres, lo envuelven.

“Guapísimo y encantador. Lo sabemos, dimos en el clavo”, es el eslogan que acompaña la portada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por People Magazine (@people)

Trayectoria

Nacido en Oxfordshire, Inglaterra, el intérprete de 37 años inició su carrera durante en la Royal Shakespeare Company a los 7 años.

En 2019, recibió el Premio Laurence Olivier al mejor actor de reparto en un musical gracias al trabajo que realizó en una reposición de Company en la que el género de su personaje fue cambiado.

Aunque el reconocimiento llegó cuando interpretó a un criminal en Broadchurch, fue en la serie romántica de Netflix Bridgerton donde conquistó la fama y se convirtió en un ícono al encargar al futuro vizconde Lord Anthony Bridgerton.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por People Magazine (@people)

"Tenía la radio programada como despertador, y una mañana sonó con un anuncio: ‘Aquí están las noticias a las 7. Pero antes de irnos, ¿podemos hablar de Jonathan Bailey?’ Pensé: ‘¿Dónde está mi diario? ¿Esto es real?’ Fue increíble”, dijo a la revista People cuando le preguntaron cuándo supo que su fama estaba escalando.

En 2024, Bailey destacó en el musical Wicked como el apuesto príncipe Fiyero. Durante este verano, coprotagonizó Jurassic World: Rebirth (Jurassic World: El Renacer).