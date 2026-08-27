jueves 27  de  agosto 2026
RECONOCIMIENTO

Otorgan a Leonardo Padura premio al autor hispano más destacado

La obra de Padura está marcada por la crítica social y una profunda atención a la historia reciente de Cuba y ofrece una mirada compleja sobre la memoria

El escritor cubano Leonardo Padura.&nbsp;
El escritor cubano Leonardo Padura. 
EFE

MADRID.- El escritor cubano Leonardo Padura (La Habana, 1955), una de las grandes voces de la literatura contemporánea en español, obtuvo el Premio Liber 2026 al autor hispanoamericano más destacado, que concede la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).

La entrega del galardón tendrá lugar el próximo 30 de septiembre en Barcelona, en el marco de la Feria Internacional del Libro Liber 2026, anunció la federación este jueves.

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El jurado destacó de Padura "su capacidad para contar historias que, partiendo de la investigación, indagan en la verdad, la culpa, la amistad y el peso de la historia sobre las vidas individuales". Asimismo, valoró una trayectoria de gran proyección internacional y la riqueza de registros y géneros que caracteriza su obra.

Obra

Figura clave de las letras hispánicas actuales y reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015, la obra de Padura está marcada por la crítica social y una profunda atención a la historia reciente de Cuba y ofrece una mirada compleja sobre la memoria, las utopías y los desencantos de varias generaciones.

Su nombre está especialmente vinculado a la serie de novelas policíacas protagonizadas por Mario Conde, un detective melancólico y lúcido a través del cual el novelista retrata la vida cotidiana, las contradicciones y las transformaciones de la sociedad cubana.

Además, es autor de novelas como La novela de mi vida, Herejes, Regreso a Ítaca -llevada al cine por Laurent Cantet-, Como polvo en el viento, Morir en la arena -su obra más reciente- o la aclamada El hombre que amaba a los perros, donde reconstruye la historia de León Trotski, Ramón Mercader y las heridas políticas e ideológicas del siglo XX.

Su producción incluye también el libro de relatos Aquello estaba deseando ocurrir y ensayos como Agua por todas partes, Los rostros de la salsa e Ir a La Habana, un recorrido personal, cultural y literario por la ciudad.

Reconocimientos

A lo largo de su carrera, ha recibido reconocimientos como el Premio Café Gijón, el Premio Dashiell Hammett, el Premio de las Islas 2000, el Premio Brigada 21, el Premio de Novela Histórica Barcino y el Premio Pepe Carvalho de 2023.

Tras conocer la concesión del Premio Liber el escritor expresó su agradecimiento a la Federación de Gremios de Editores de España por "dar visibilidad" al trabajo de los escritores y ha destacado el significado de convertirse en el primer autor cubano en recibirlo: "Supone un reconocimiento no solo a mi persona, sino también a la cultura a la que pertenezco y en la que permanezco".

La feria Liber, una de las principales citas para la exportación, muestra y promoción de la edición en español, se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre en Barcelona y reunirá a más de 250 editoriales y empresas.

FUENTE: EFE

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