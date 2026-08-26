miércoles 26  de  agosto 2026
PATRIMONIO

Gobierno de Trump menciona posibilidad de demoler emblemático Kennedy Center

La advertencia de demolición marca una escalada en una amarga batalla por una de las instituciones culturales más conocidas de Estados Unidos

El Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas, visto el 18 de diciembre de 2025 en Washington, D.C. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en X que la junta directiva del Centro Kennedy cambiará el nombre del edificio a Centro Trump-Kennedy.

El Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas, visto el 18 de diciembre de 2025 en Washington, D.C. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en X que la junta directiva del Centro Kennedy cambiará el nombre del edificio a Centro Trump-Kennedy.

Getty Images via AFP / Photo by Heather Diehl

WASHINGTON.- El gobierno del presidente Donald Trump sugirió el martes que el Kennedy Center de Washington podría ser demolido si los tribunales bloquean los planes de reformar este emblemático centro de artes escénicas.

La advertencia apareció en un escrito del Departamento de Justicia, en preparación a una audiencia prevista para el jueves, y que se opone a los esfuerzos de los demócratas por detener una renovación de dos años y evitar que el nombre de Trump se agregue en la fachada del edificio.

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El escrito no menciona la existencia de un plan para demoler el complejo. Pero sostiene que, sin los esfuerzos de restauración de Trump, visitarlo se volvería cada vez más peligroso al punto que habría que derribarlo.

"Sin esos esfuerzos, el centro se deteriorará aún más hasta convertirse en una estructura insegura y ruinosa que habrá que derribar", escribió el abogado del Departamento de Justicia, Brantley Mayers.

La advertencia de demolición marca una escalada en una amarga batalla por una de las instituciones culturales más conocidas de Estados Unidos.

El escrito describió el recinto como "estructuralmente defectuoso, fundamentalmente inseguro y una vergüenza para la capital de la nación" y presentó a Trump como el único capaz de rescatarlo.

Disputa por el nombre

Los abogados del Departamento de Justicia dijeron que el gobierno obtuvo 258 millones de dólares del Congreso para su restauración y atrajo una nueva base de donantes, argumentando que el reconocimiento del presidente era esencial para mantener el apoyo de los contribuyentes.

La junta del Kennedy Center, designada personalmente por Trump, votó recientemente colocar las palabras "Restaurado y Renovado por el Presidente Donald J. Trump" debajo del nombre de la institución y rebautizar el área que lo rodea como "Plaza Presidente Donald J. Trump".

La congresista Joyce Beatty, miembro de oficio de la junta que presentó la demanda, impugnó los esfuerzos de Trump por poner su nombre en el centro, argumentando que solo el Congreso tiene esa facultad.

Un juez federal ya había determinado que la junta no podía hacer ese cambio y ordenó retirar el nombre de Trump de la fachada, a lo que el gobierno apeló.

FUENTE: AFP

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