Ozzy Osbourne se retira de los escenarios

"Probablemente esta es una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis leales fans. Como ya deben saber, hace cuatro años, en este mismo mes, tuve un accidente grave en el que me lesioné la columna vertebral", expresó el artista de rock a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Pese a los tratamientos que ha cumplido, Ozzy Osbourne aseveró que su cuerpo está muy débil por lo que su estado físico no es el mismo.

“Me conmueve que hayan guardado sus boletos con paciencia durante todo este tiempo, pero para ser honesto, he comprendido que se me imposibilita físicamente cumplir con las fechas de la gira por Europa ya que no podría soportar los viajes”, añadió el artista de 74 años. “Créanme cuando digo que la sola idea de decepcionar a mis fans realmente me frustra mucho más de lo que se alcanzan a imaginar. Nunca hubiera imaginado que mis días de gira hubieran terminado así. Mi equipo actualmente está inventando ideas para ver dónde podré actuar sin tener que viajar de ciudad a ciudad y de país a país”, develó.

“Quiero agradecer a mi familia, mi banda, mi equipo y mis amigos de toda la vida, Judas Priest. Y claro, a mis fans por su dedicación, lealtad y apoyo, y por darme la vida que nunca pensé que llegaría a tener. Les amo… los reembolsos de entradas están disponibles en el punto de compra”, finalizó el exlíder de Black Sabbath.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ozzy Osbourne (@ozzyosbourne)

Osbourne comenzó en 2018 su gira de despedida No More Tours II, pero en abril de 2019 tuvo que suspender sus presentaciones debido a una caída que tuvo en su casa en Los Ángeles. "En ese entonces, el ex líder de Black Sabbath tuvo que atravesar la recuperación mientras lidiaba, al mismo tiempo, con neumonía", reseñó la revista Rolling Stone.