miércoles 10  de  diciembre 2025
POLÉMICA

Padre de Amy Winehouse demanda a amigas de la cantante por venta de ropa

Mitchell Winehouse afirma que el dinero, 730.000 libras (972.000 dólares), debería haber ido a su familia y a una fundación dedicada a la memoria de la artista

En esta foto de archivo tomada el 27 de junio de 2008, la cantante británica Amy Winehouse actúa durante un concierto en honor al 90 cumpleaños de Nelson Mandela en Hyde Park, en el centro de Londres. El 23 de julio de 2021 marcará el décimo aniversario de la muerte de Amy Winehouse.

En esta foto de archivo tomada el 27 de junio de 2008, la cantante británica Amy Winehouse actúa durante un concierto en honor al 90 cumpleaños de Nelson Mandela en Hyde Park, en el centro de Londres. El 23 de julio de 2021 marcará el décimo aniversario de la muerte de Amy Winehouse.

SHAUN CURRY / AFP

LONDRES.- El padre de la fallecida cantante británica Amy Winehouse inició una acción judicial contra dos amigas de su hija, a las que reclama dinero después de que subastaran ropa y pertenencias de la artista, obteniendo 730.000 libras (972.000 dólares).

Mitchell Winehouse, que afirma que el dinero debería haber ido a su familia y a una fundación dedicada a su memoria, inició un proceso judicial, que examina desde el lunes el Tribunal Superior de Londres.

El padre de la artista acusa a Naomi Parry, exestilista de la estrella, y a Catriona Gourlay, excompañera de piso de la cantante, de haberse apropiado de sus bienes personales.

Según el abogado de Mitchell Winehouse, Henry Legge, las dos mujeres subastaron entre noviembre de 2021 y mayo de 2023 unos 150 objetos que habían pertenecido a la intérprete de Back to Black, incluidos los vestidos que llevó durante su última gira en junio de 2011.

La cantante, de 27 años, murió al mes siguiente, el 23 de julio, debido a una intoxicación etílica accidental.

Según la demanda, el padre pensaba ser el único propietario de esos objetos, y que por tanto debería haber recibido las sumas recaudadas gracias a su venta a través de la casa de subastas Julien’s, con sede en Los Ángeles.

Las personas que iban a pujar en la subasta habían sido informados, además, de que el 30% de los ingresos se destinaría a la Amy Winehouse Foundation.

Pero según Ted Loveday, abogado de Catriona Gourlay, la mayoría de los objetos habían sido prestados o regalados por la cantante a las dos mujeres, aunque no exista prueba tangible de dichos obsequios.

"Si una joven de 19 años da una bufanda o unos pendientes a su amiga, nadie firma un contrato", argumentó el abogado, resaltando la generosidad de Amy.

Relación

Catriona Gourlay y Naomi Parry conocieron a Amy Winehouse a principios de los años 2000, antes de que la cantante se convirtiera en una superestrella de la música.

Convertida en su estilista, Naomi Parry creó algunos de sus atuendos de escena más conocidos, incluido el Bamboo dress, que llevó en su última gira y que fue adjudicado en 2021 por 243.200 dólares.

El martes, en el segundo día del juicio, la abogada de Naomi Parry, Beth Grossman, señaló ante el jurado la diferencia de riqueza entre Mitchell Winehouse, que reconoció ser multimillonario gracias a la herencia de su hija, y las dos mujeres.

Según la demanda, Mitchell Winehouse había propuesto inicialmente a las dos mujeres un acuerdo amistoso, ofreciéndoles entregarle el 30% de las ganancias obtenidas.

Pero ante su negativa, decidió acudir a los tribunales y ahora les reclama el monto total de las ventas, 730.000 libras, según la estimación de sus abogados.

FUENTE: AFP

