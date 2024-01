Palm Springs premia a Emma Stone por su filme "Poor Things"

Stone, quien está nominada como mejor actriz para los Globos de Oro del domingo por su actuación en Poor Things (Pobres criaturas), recibió su premio al mérito manos de sus compañeros de reparto Mark Ruffalo y Willem Dafoe.

"Estoy agradecida de poder seguir probando cosas nuevas y por la oportunidad de tomar decisiones en lo que respecta al trabajo porque sé lo raro y fugaz que puede ser elegir lo que quieres hacer o con quién quieres trabajar como actriz", dijo.

Importancia del cine

Colman Domingo, Paul Giamatti y Da'Vine Joy Randolph estuvieron entre los homenajeados que lucharon por contener las lágrimas mientras elogiaban la capacidad distintiva del cine para expresar lo que significa ser humano.

"Cuanto más hago esto, más creo que actuar puede ser una especie de enseñanza", dijo Giamatti al aceptar su premio. "Así es como aprendemos a ser humanos. Así es como aprendemos sobre nuestra humanidad común".

Sandra Oh presentó a Giamatti, su coprotagonista de Sideways (Entre copas) de 2004, luego el actor volvió al escenario para presentar el premio revelación a Randolph, quien protagoniza junto con él The Holdovers (Los que se quedan) de Alexander Payne, su más reciente actuación.

Randolph se hizo eco del sentimiento de su coprotagonista y dijo que el cine es un medio excepcionalmente apto para: "iluminar la condición humana".

Domingo, quien fue reconocido por su actuación en Rustin, también se emocionó al compartir con los presentes su perspectiva sobre el trabajo.

"La fe es lo que me trajo aquí", dijo. "Cuando tenemos fe los unos en los otros, qué mundo tan extraordinario podemos construir. Canalizar esa humanidad y dejar que hable de la experiencia compleja es lo que considero mi servicio como artista".

Impacto de la huelga

La temporada de premios de este año llega tras las históricas huelgas de guionistas y actores del verano pasado y de la noticia de que 2023 tuvo la mejor taquilla de fin de año desde la pandemia.

"Salvaron las películas el verano pasado y todos nuestros trabajos", dijo Streep a Billie Eilish y su hermano y colaborador, Finneas O'Connell, en referencia a su canción en el éxito de taquilla Barbie.

Los hermanos fueron premiados por What Was I Made For, la canción final y tema no oficial de la película dirigida por Greta Gerwig.

"Han brindado alegría a innumerables generaciones y géneros de personas. Chicos, están en la cresta de la ola", dijo Streep, antes de entregar un premio a Carey Mulligan.

La noche concluyó con Martin Scorsese, DiCaprio, Lily Gladstone y muchas otras estrellas de Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna) recibiendo uno de los máximos honores de la noche.

Si bien Scorsese admitió que ha hecho muchas películas, el aclamado director dijo que esta es especial. "Fue una experiencia que siempre recordaré con cariño. Uno de los mejores momentos de mi vida", afirmó.

