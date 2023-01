Pamela Anderson dice que Tim Allen se desnudó frente a ella

"Era el primer día de rodaje, salí de mi camerino y en el pasillo me encontré a Tim. Se abrió la bata delante de mí con rapidez y me enseñó que iba desnudo. Me dijo que era lo más justo, ya que él me había visto desnuda a mí. Ahora estábamos a la par. Solté una risa incómoda", recuerda Anderson.