Paola Cospi se alza con el título de Miss Diva Bikini Model USA

Con este nuevo título, Paola Cospi se posiciona como una de las figuras más destacadas del momento en el mundo del fitness y la moda

Paola Cospi, Miss Diva Bikini Model USA.

Cortesía/WBFF
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La atleta y modelo colombiana Paola Cospi conquistó el título de Miss Diva Bikini Model USA en el concurso organizado por la federación WBFF (World Beauty Fitness & Fashion).

El evento se llevó a cabo en Atlantic City el 13 de diciembre de 2025.

"Este triunfo es un sueño hecho realidad. Quería retarme y demostrarme que con mi disciplina y años de motivación en este medio, podría alcanzar un reconocimiento aún mayor que el de WBFF Bikini Pro USA 2025 que logré hace pocos meses . Volver a competir fue una forma de honrar todo el camino recorrido y de recordarme que cuando una mujer decide creer en sí misma, no hay límites", comentó Cospi.

Conocida por sus numerosas participaciones en pasarelas mundiales, videoclips, programas de televisión, desfiles de moda, y su dedicación y pasión por el fitness, la atleta se preparó intensamente para este concurso, enfocándose en su condición física y mental.

"Mi preparación fue un proceso riguroso y exigente, pero cada sacrificio valió la pena", afirmó.

Inspiración

Con este nuevo título, Paola se posiciona como una de las figuras más destacadas del momento en el mundo del fitness y la moda.

Y su mensaje para las mujeres que aspiran a competir es claro: "No esperen el momento perfecto ni la versión 'ideal' de ustedes mismas. La competencia empieza dentro, en la mente, en la decisión diaria de no rendirse. Prepárense con disciplina, respeto por su cuerpo y amor propio".

Mirando hacia el futuro, Cospi tiene grandes planes. "Mi siguiente meta es desarrollar y expandir mi marca personal y mi plataforma de wellness. Quiero crear un espacio donde las mujeres de todo el mundo encuentren guía, motivación y herramientas reales para construir su mejor versión: física, mental y emocional".

Para ella, la victoria es un testimonio de su arduo trabajo y dedicación, y busca inspirar a todas las mujeres a creer en sí mismas y a perseguir sus sueños con pasión y determinación.

