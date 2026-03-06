Eurodiputado polaco exige en Miami cortar fondos europeos para régimen de Cuba

MIAMI. - El eurodiputado polaco Arkadiusz Mularczyk instó este viernes a la Unión Europea a suspender la cooperación económica con el régimen de Cuba durante una conferencia de prensa en Miami, motivado por la presencia de mercenarios castristas en la guerra de Ucrania y la constante represión interna.

El parlamentario formalizó esta exigencia a través de cartas oficiales remitidas a la alta representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el objetivo de bloquear los recursos económicos asignados al sistema comunista de La Habana.

Política Trump menciona un proyecto para Cuba tras la guerra en Irán: "Es solo cuestión de tiempo"

Amenaza para seguridad europea

Mularczyk, exministro con experiencia en la transición democrática de su país, desvinculó la crisis cubana de la esfera exclusivamente americana para elevarla a un problema de seguridad nacional europea.

En ese sentido, el legislador alertó sobre la presencia de combatientes de la isla caribeña en el conflicto bélico provocado por Rusia. "Mercenarios castristas combaten en Ucrania, y esto es una amenaza directa para Polonia, para los Estados bálticos y para toda Europa", aseveró el parlamentario.

Con base en esta vulnerabilidad transatlántica, el político justificó la urgencia de paralizar el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) suscrito en 2016 y puesto en ejecución un año más tarde.

"En mi opinión, y lucho por ello, la Unión Europea debe suspender la cooperación económica con el régimen cubano", sentenció el líder europeo, tras recordar que "Polonia sabe lo que significa vivir bajo una dictadura".

Opacidad en las cuentas

La falta de claridad sobre el destino de los millones de euros amparados por el tratado entre la UE y el régimen castrista centró gran parte de la denuncia.

El europarlamentario admitió la ausencia de información detallada por parte de Bruselas sobre la cantidad exacta o el uso específico de ese capital.

"No tenemos información detallada, pero podría ser mucho dinero. No hay información clara de la Comisión Europea sobre cómo se gasta", reconoció Mularczyk.

Frente a esta realidad institucional, remarcó la necesidad de cortar el flujo monetario hacia La Habana, pues existe la firme sospecha de un desvío hacia los aparatos de control estatal en lugar de beneficiar a la población civil o a las organizaciones independientes.

Respaldo y crisis derechos humanos

Como anfitriona del evento, la Asamblea de la Resistencia Cubana apoyó esta exigencia. Su coordinador, Orlando Gutiérrez-Boronat, cuestionó a la Unión Europea por entregar dinero a una dictadura sin brindar detalles sobre esas transacciones.

"No hay transparencia de la Comisión Europea sobre la cantidad de dinero ni sobre su destino final", subrayó el líder exiliado.

Asimismo, alertó sobre el drástico costo humano de la inacción internacional frente a la violencia política sistemática en la isla.

"Este régimen no para de matar. Asesinaron a cinco personas la semana pasada y ahora provocan la muerte de otro preso político. Es importante tener eso en cuenta y por eso damos la bienvenida al encausamiento a Raúl Castro", concluyó Gutiérrez-Boronat.

Orlando Gutierrez Orlando Gutiérrez-Boronat. D. CASTROPÉ

Entretanto, el activista y expreso político cubano José Daniel Ferrer expuso el caso de Roilán Álvarez Rensoler, un opositor en estado grave tras más de un mes en huelga de hambre en un hospital de Holguín.

Ferrer aseguró que la cúpula comunista es consciente de su inminente colapso y actúa en consecuencia con extrema violencia. "Como toda fiera herida de muerte, el régimen trata de eliminar a toda persona que se le enfrente", aseveró.

Contexto

Esta reciente exigencia se suma a una amplia cruzada diplomática impulsada por la ARC a nivel internacional, lo que ha permitido a la coalición opositora consolidar alianzas con decenas de legisladores en parlamentos de Europa y América Latina.

El objetivo final de estas gestiones apunta a la activación de la cláusula democrática del ADPC, un paso legal que obligaría a Bruselas a suspender de inmediato cualquier transferencia de capital hacia La Habana, por la violación sistemática de los derechos humanos en la isla.