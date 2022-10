Paquito D'Rivera celebra la hispanidad en "América Viva"

El también compositor Paquito D’Rivera será el narrador de la noche, además de tocar el saxofón, una experiencia que le fascina, sobre todo por la combinación de ramas artísticas en un mismo escenario.

“La primera vez que el elenco maravilloso de América Viva me llamó para participar en su espectáculo, fue una experiencia inolvidable”, dijo el músico a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Como agregó D’Rivera, uno de los fundadores de la legendaria banda cubana Irakere, “ahora que me llaman para además ser el narrador de este espectáculo gigante con un coro de 100 voces, orquesta y esos bailarines fabulosos que tienen, me siento como un niño con un juguete nuevo”.

“No se pierdan este concierto porque va a ser algo alucinante. Ahí nos vemos y la pasaremos bien todos”, sumó D’Rivera.

El multipremiado músico estará acompañado por 100 voces del Miami Children’s Chorus, dirigido por Liana Salinas, en conjunto con el elenco de la América Viva Band, nominada al Latin Grammy, además de las bailarinas de New Land Dance Company.

Vale destacar que el espectáculo contará con la experiencia adicional del video mapping o proyecciones de video, para lo cual se ha preparado un despliegue virtual.

Según se lee en el comunicado, se trata del “mayor evento artístico y filantrópico del 2022, mediante el cual se unen las artes y la filantropía y comunidad a beneficio de los niños menos privilegiados de las Américas”. De hecho, la recaudación se destinará completamente a esos niños y jóvenes.

El show “contará la historia del mestizaje de las Américas, y como nació en este continente un ‘alma mestiza’ producto de la mezcla de las culturas española, africana e indígena. Una auténtica celebración de la multiculturalidad y diversidad de las Américas que lleva un poderoso mensaje de unidad e inclusión”.

Fue concebido por Carolina Lizarraga en colaboración con el director musical César Orozco, la directora de danza Daniela Tugues, la directora de contenido Gloria Carnevali, el director de drama Vicente Albarracín, el director técnico Rafael Naranjo y el productor ejecutivo Roque García.

Lizarraga, directora del show, destacó el “poder del arte para potenciar la creatividad, la sensibilidad y la perseverancia”. Por su parte, Rocío Devesa (de America Developing Smiles ADS) consideró que la educación “es esencial para crear sociedades libres y justas”. En esa misma línea, Ana Teresa Rodríguez (de New Land Theatricals) sostuvo que la educación ayuda a “entender mejor de dónde venimos, quiénes somos y cuál puede ser nuestro aporte a la sociedad”.

Patricia Janiot y Miguel Varoni serán los maestros de ceremonia de la gala, que contará además con homenajes a dos personalidades destacadas en las áreas artística y filantrópica: Paquito D'Rivera, ganador de 14 premios Grammy y Latin Grammy y merecedor de la 'National Medal of Arts'; e Isabel Noboa, empresaria y filántropa, Fundadora y Directora Ejecutiva de Nobis Holding de Inversiones y Fundación Nobis.

Para esta edición de la gala están representados 8 países del continente: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Guatemala, México, Canadá y Estados Unidos.

Las fundaciones que participan son: Friends of the Children of Venezuela, America Developing Smiles ADS, Venezuelan American Endowment for the Arts, Trazando Espacios, Autismo en Voz Alta, Fundación Madre María Luisa Casar, Fundación Venezolana contra la Parálisis Infantil, Alimenta la Solidaridad, M Foundation, Hogar Bambi, y Construyendo Futuros, de Venezuela; Comparte por una Vida, Fundación Colombianitos, Fundación Juanfe, Show me your World, Goleadoras, Casa de la Madre y el Niño, Hogares Bambi Bogotá, y Fundación Manitas Amarillas, de Colombia; New Land Theatricals, Luna Calé , y Healthy Bella's, de Estados Unidos; Asociación Kantaya, Asociación Cultural D1 en alianza con SUCEDE, y Fundación Oli, de Perú; The Nobis Foundation, de Ecuador; Funsepa, de Guatemala; y Fundación Becar, de México.

Creada en 2019, AVA conecta organizaciones sin fines de lucro de diferentes orígenes tomando como inspiración la multiculturalidad de las Américas para crear y producir juntas eventos de primer nivel, 100% en beneficio de los niños más desfavorecidos del continente.

El comité organizador de la II Gala Benéfica Panamericana está conformado por las directoras de las 8 fundaciones del evento, producido gracias al apoyo de todos sus patrocinadores.

Las entradas están disponibles a través de la página web del Arsht Center arshtcenter.org, la taquilla y americavivaalliance.org.