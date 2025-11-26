miércoles 26  de  noviembre 2025
Paramount aprueba producción de "Rush Hour 4" por pedido de Trump

Aparentemente, la decisión se tomó luego de que el presidente presionara a un accionista de Paramount Skydance en nombre del director de la saga Brett Ratner

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Rush Hour 4 está en desarrollo, con Paramount a bordo para distribuir la nueva entrega de la serie de policías protagonizada por Jackie Chan y Chris Tucker. Según informes, la película, que lleva mucho tiempo gestándose, se ha beneficiado de la intervención del Despacho Oval: el presidente Donald Trump había solicitado personalmente que el estudio reviviera la franquicia.

Aparentemente, la decisión se tomó luego de que Trump presionara a Larry Ellison, accionista de Paramount Skydance, en nombre del director de la saga Brett Ratner.

Tras años de rumores sobre una cuarta entrega de Rush Hour, Chan confirmó en 2022 que se estaba conversando sobre diferentes ideas. En ese momento, indicó que se mantenía en contacto con un director anónimo.

Embed

Polémica

Ratner, el director original, fue acusado por varias mujeres, incluidas las actrices Olivia Munn y Natasha Henstridge, de conducta sexual inapropiada o acoso en 2017, en medio del movimiento #MeToo de Hollywood.

Tras el artículo de Los Angeles Times que detallaba las acusaciones en su contra, Ratner negó cualquier irregularidad y presentó una demanda por difamación contra Melanie Kohler, quien lo acusó de violación. Posteriormente retiró la demanda.

El cineasta, quien dirigió Rush Hour en 1998 y sus secuelas de 2001 y 2007, tiene vínculos con el presidente Trump. En octubre se anunció que está desarrollando un documental en Amazon MGM Studios sobre la primera dama Melania Trump.

El resto del reparto todavía no ha sido seleccionado. Tras aparecer en The Shadow's Edge y Karate Kid: Legends de este año, Jackie Chan protagonizará las películas Panda Plan 2 y Guo Jia Jia, desde su China natal. Por su parte, Chriss Tucker apareció por última vez en pantalla en Air, de 2023.

