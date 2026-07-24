Paramount acuerda postergar su fusión con Warner Bros

Torre con el logo del gigante del entretenimiento Paramount Skydance.

Paramount Skydance acordó postergar su fusión con Warner Brothers Discovery mientras se resuelve una demanda presentada por varios estados de Estados Unidos, dijo la empresa el viernes en un escrito judicial.

Si el acuerdo finalmente se concreta, la nueva empresa resultante de la fusión redefiniría la industria del entretenimiento y los medios de comunicación. Además, representaría una gran victoria para sus propietarios, la familia Ellison, aliados cercanos del presidente Donald Trump.

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Una jueza federal de California había ordenado a las empresas pausar temporalmente el acuerdo de 110.000 millones de dólares en un fallo del lunes, apenas dos días antes de que la Unión Europea diera su aprobación a la fusión.

Paramount acordó retrasar el acuerdo hasta junio de 2027, informó la compañía.

El gobierno Trump aprobó el megacuerdo el 12 de junio y despejó el camino para una de las mayores fusiones de medios en años.

FUENTE: Con información de AFP.