"Parasite" gana mejor película y hace historia en la Academia

En el apartado de dirección, Bong derrotó a ídolos de Hollywood laureados en el pasado como Martin Scorsese, Quentin Tarantino y Sam Mendes y rindió homenaje a todos ellos en su discurso de aceptación.

“Cuando estaba en la escuela, estudiaba las películas de Martin Scorsese. El solo hecho de ser reconocido es un honor enorme. Nunca pensé que ganaría”, dijo. “Cuando la gente es Estados Unidos no estaba familiarizada con mis películas, Quentin siempre ponía mis películas en su lista”, agregó.

Como se anticipaba ampliamente, Joaquin Phoenix ganó el Premio de la Academia al mejor actor por su interpretación de un hombre aquejado de problemas que termina convirtiéndose en villano en “Joker” (“Guasón”) y Renée Zellweger fue galardonada como mejor actriz por su representación de la difunta estrella de Hollywood Judy Garland en “Judy”.

“He sido un sinvergüenza en mi vida. He sido egoísta, he sido cruel y a veces ha sido difícil trabajar conmigo... pero tantos de ustedes en esta sala me han dado una segunda oportunidad”, acotó Phoenix al aceptar su galardón. “Lo mejor de la humanidad” es cuando nos guiamos unos a otros hacia la redención, agregó.

Joaquin Phoenix.jpg Joaquin Phoenix recibe el Oscar al mejor actor por "Joker" el domingo nueve de febrero de 2020 en el Teatro Dolby en Los Angeles. AP/Chris Pizzello

Zellweger, quien ya había sido galardonada en 2004 por su papel de reparto en "Cold Mountain" (“Regreso a Cold Mountain”), le dedicó el premio a Garland, a quien calificó como una de las “heroínas que nos une y nos define”, y saludó a su madre noruega y su padre suizo, “inmigrantes que vinieron aquí sin tener más nada que el uno al otro y creyeron en el sueño americano”.

Renee Zellweger.jpg Renee Zellweger recibe el Oscar a la mejor actriz por "Judy", el domingo nueve de febrero de 2020 en el Teatro Dolby en Los Angeles. AP/Chris Pizzello

Brad Pitt ganó su primer Oscar como actor por su papel de doble de acrobacias “Once Upon a Time ... in Hollywood” (“Había una vez en Hollywood”) y Laura Dern el de mejor actriz de reparto por su representación de una abogada de divorcios en “Marriage Story” (“Historia de un matrimonio”).

Brad Pitt.jpg Brad Pitt recibe el premio a mejor actor de reparto por "Once Upon a Time in Hollywood" en los Oscar el domingo nueve de febrero de 2020 en el Teatro Dolby, en Los Angeles. AP/Chris Pizzello

Pitt, quien ya había ganado un Oscar como productor por “12 Years a Slave” (“12 años escalvo”), coronada como mejor película en 2014, expresó que el honor le había dado un motivo para reflexionar sobre su propio cuento de hadas en la industria del cine, desde que se mudó a Los Ángeles de Missouri. “Había una vez en Hollywood", dijo. Y les dedicó el honor a sus hijos, “que le ponen color a todo lo que hago”.

Dern, en la víspera de su cumpleaños 53, les agradeció a sus padres actores al aceptar su primer Premio de la Academia. “Algunos dicen nunca conozcas a tus héroes, pero yo digo, si realmente eres bendecido, los tendrás como tus padres. Comparto esto con mis héroes de la actuación, mis leyendas, Diane Ladd y Bruce Dern”.

Laura Dern.jpg Laura Dern recibe el Oscar a la mejor actriz de reparto por su trabajo en "Marriage Story" el domingo nueve de febrero del 2020 en el Teatro Dolby en Los Angeles. AP/Chris Pizzello

Al igual que el año pasado, la ceremonia anual en el Teatro Dolby se realizó sin anfitrión. Janelle Monae abrió la gala en una réplica del estudio de Mister Rogers, cantando “A Beautiful Day in the Neighborhood”, y se acercó a Tom Hanks -nominado por su papel de Fred Rogers en la cinta homónima- para ponerle su sombrero de copa en la cabeza. Billy Porter la acompañó después en una versión de “Come Alive”.

Dos antiguos anfitriones de los Oscar, Chris Rock y Steve Martin, aparecieron en el escenario para dar un discurso inaugural. Martin lo calificó como “una degradación increíble” y apuntó que algo faltaba entre los nominados a director. “¡Vaginas!", respondió Rock.

Steve Martin-Chris Rock.jpg Steve Martin, a la izquierda, y Chris Rock hablan en los Oscar el domingo nueve de febrero del 2020 en el Teatro Dolby en Los Angeles. AP/Chris Pizzello

Aunque un récord de 62 mujeres (cerca de un tercio de los candidatos) fueron nominadas al Oscar este año y las candidatas a mejor película incluían a “Little Women” (“Mujercitas”) de Greta Gerwig, la academia postuló por 87 ocasión solo hombres en la categoría de dirección.

En la alfombra roja, Natalie Portman lució una capa que llevaba escritos los nombres de las cineastas que no fueron nominadas, entre ellos los de Gerwig, Lulu Wang ("The Farewell", o “La despedida”) y Mati Diop ("Atlantique").

La debatida, pero supertaquillera “Joker” de Todd Phillips encabezaba la lista de nominados con 11 menciones, mientras que “1917”, “The Irishman” (“El irlandés”) y “Once Upon a Time ... in Hollywood” le seguían con 10.

“1917”, que se perfilaba como la favorita a mejor película, se llevó tres estatuillas en los apartados técnicos de cinematografía, efectos visuales y mezcla de sonido.

“Joker” también recibió el premio a la mejor música original, para la compositora islandesa Hildur Guðnadóttir. El galardón a la mejor canción original, en tanto, fue para Elton John y Bernie Taupin por “(I’m Gonna) Love Me Again” de “Rocketman”.

Entre otros ganadores, Taika Waititi obtuvo el Oscar al mejor guion adaptado por “Jojo Rabbit” y “American Factory” se impuso como mejor documental.

“Toy Story 4” recibió el premio a la mejor cinta animada y superó a “Klaus” del español Sergio Pablos, una historia sobre el origen de Papa Noel realizada para Netflix por su compañía The SPA Studios en Madrid que había ganado el Bafta del cine británico y el Annie de animación.

Entre los nominados de Iberoamérica, Antonio Banderas compitió por el premio al mejor actor por su interpretación de un cineasta gay avejentado en “Dolor y gloria” de Pedro Almodóvar, que además estaba postulada a mejor largometraje internacional.

El mexicano Rodrigo Prieto compitió por la cinematografía de “The Irishman” y los argentinos Pablo Helman, Leandro Estebecorena y Nelson Sepulveda-Fauser por sus innovadores efectos visuales para rejuvenecer a Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci en la misma épica de la mafia de Scorsese.

Sin embargo, la velada tuvo una fuerte presencia latina. Los presentadores de la noche incluyeron a Penélope Cruz, Salma Hayek, Oscar Isaac, Lin-Manuel Miranda y Anthony Ramos; y entre los intérpretes de la noche, la mexicana Carmen Sarahí García Sáenz y la española Gisela fueron parte de las voces de Elsa en “Frozen 2” de Dinamarca, Alemania, Japón, Latinoamérica, Noruega, Polonia, Rusia, España y Tailandia que acompañaron a Idina Menzel y Aurora para cantar “Into the Unknown” (titulada en español “Mucho más allá”).

Entre otros números musicales, Elton John interpretó el tema ganador durante la velada, Eminem apareció sorpresivamente para rapear su tema ganador de 2002 "Lose Yourself", y Billie Eilish cantó “Yesterday” de los Beatles acompañada por su hermano Finneas durante el segmento In Memoriam.

La gala de los Premios de la Academia, en su 92 edición, se transmitió en vivo desde el Teatro Dolby en Los Ángeles.