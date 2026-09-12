sábado 12  de  septiembre 2026
MÚSICA

Fanáticos reciben a Céline Dion en París con un karaoke gigante

Este sábado, la canadiense ofrecerá su primer concierto en el Plenitude Arena de Nanterre, en la región de París, donde realizará un total de 16 actuaciones hasta el 16 de octubre

Una captura de un video difundido por Olympic Broadcasting Services muestra a la cantante canadiense Celine Dion actuando en la Torre Eiffel durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024, el 26 de julio de 2024.

Una captura de un video difundido por Olympic Broadcasting Services muestra a la cantante canadiense Celine Dion actuando en la Torre Eiffel durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024, el 26 de julio de 2024.

AFP

PARÍS.– Miles de personas participaron este viernes en un karaoke gigante organizado por el Ayuntamiento de París para recibir a la cantante canadiense Céline Dion en la víspera de su regreso a los escenarios, tras seis años apartada de ellos por la pandemia de la covid-19 y sus problemas de salud.

"Hemos venido entre amigos a pasar un buen momento, con Céline; no conseguimos entradas para sus conciertos y por eso hoy estamos aquí", dijeron a EFE Hugo y Joanie, quienes participaron en el karaoke multitudinario desde la plaza de la Batalla de Stalingrado, en el noreste de la capital francesa.

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Según el Ayuntamiento de París, se reunieron hasta 10.000 personas entre los dos pases, uno a las 16:00 y otro a las 19:00 horas.

La cantante quebequesa llegó a París el 28 de agosto y desde entonces se aloja en el hotel Royal Monceau, donde cada día la esperan decenas de seguidores que gritan su nombre y celebran cada vez que la artista se acerca para saludarlos.

Este sábado, la canadiense ofrecerá su primer concierto en el Plenitude Arena de Nanterre, en la región de París, donde realizará un total de 16 actuaciones hasta el 16 de octubre, según el calendario previsto.

Hasta la plaza de la Batalla de Stalingrado, junto con las miles de personas que esperaban para iniciar el karaoke con refrescos, perritos calientes y patatas fritas, se acercó el alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, quien agradeció a la empresa AEG la financiación del evento.

Grégoire dijo que su canción favorita de la artista es 'Prière Païenne', lanzada en 1995, y añadió ante los medios que también iba a participar en el karaoke. "Voy a cantar en completa discreción, no entenderéis nada porque lamentablemente, como muchos seguidores de Céline, canto muy mal y es muy difícil", confesó entre risas.

El karaoke multitudinario también sirvió como concurso para hacerse con alguna entrada para el primer concierto de la artista. Para ello, los asistentes debían entrar en una página web que registraba el sonido del micrófono de sus teléfonos y, en función de su calidad vocal, se establecía una clasificación.

"No conseguí entradas para el concierto, cruzo aún los dedos y tengo esperanza, pero bueno, me dije: al menos comparto aquí un momento con todos los seguidores", comentó Rania.

Parón por la covid-19 y sus problemas de salud

La pandemia del coronavirus y sus problemas de salud apartaron a Céline Dion de los focos de 2020 a 2026. Fue entonces cuando le diagnosticaron el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad neurológica incurable que afecta al habla, entre otras manifestaciones.

De esta manera, la artista canadiense vuelve por todo lo alto a Francia, su segundo hogar, como ella misma reconoce, tras su ya histórica actuación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, en la que interpretó desde la Torre Eiffel la canción 'Hymne à l'amour', de la legendaria Édith Piaf.

Céline Dion estará en París hasta el 16 de octubre. Más tarde regresará, del 8 al 29 de mayo de 2027, período en el que hay previstas diez actuaciones más, por el momento.

Para el primer concierto de este sábado se esperan 30.000 espectadores, según la organización. Además, el club internacional de seguidores de Dion, Red Heads, y Lucky Records también ha previsto actividades para sus admiradores.

FUENTE: Con información de EFE

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