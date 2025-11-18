Paris Hilton niega que intentaran reclutarla para salir con Jeffrey Epstein

La socialité estadounidense Paris Hilton asistió a la gala Baby2Baby 2025 en el Pacific Design Center en West Hollywood, California, el 8 de noviembre de 2025.

MIAMI.- Paris Hilton reaccionó a los rumores que apuntan a que Ghislaine Maxwell intentó reclutarla para Jeffrey Epstein . En una entrevista con The Times, la estrella se refirió a las declaraciones del compositor Christopher Mason, quien afirmó que Maxwell la observó en una fiesta con la intención de que saliera con Epstein.

Aún no está claro dónde ni cuándo tuvo lugar este supuesto encuentro; sin embargo, Hilton fue fotografiada con Maxwell y el ahora presidente Donald Trump en el desfile de moda de Anand Jon el 18 de septiembre de 2000 en Nueva York .

"Ni siquiera recuerdo haberla conocido. Soy un nombre perfecto para generar clics", declaró Hilton al medio.

Mason afirmó en la docuserie de 2020, Sobreviviendo a Jeffrey Epstein, que su amigo estaba con Maxwell en una fiesta y que estaban recorriendo la ciudad en busca de chicas jóvenes.

"Dios mío, sería perfecta para Jeffrey. ¿Podrías presentárnosla?", habría sido la reacción de la mujer al ver a Hilton, quien entonces era una adolescente.

Caso Epstein

Cinco años después de que Hilton fuera fotografiada con Maxwell y Trump, se inició una investigación penal contra Epstein por acusaciones de abuso sexual por parte de menores.

En 2008, Epstein llegó a un acuerdo y se declaró culpable de los cargos de incitación a la prostitución e incitación a la prostitución con una menor de 18 años. Cumplió 13 meses de prisión.

Más de una década después, en julio de 2019, fue arrestado por cargos de tráfico de decenas de menores entre 2002 y 2005 en Nueva York y Florida. Se declaró inocente de un cargo de tráfico sexual de menores y de un cargo de conspiración para participar en el tráfico sexual de menores.

Al mes siguiente, Epstein se suicidó en su celda del Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York.