martes 18  de  noviembre 2025
CONTROVERSIA

Paris Hilton niega que intentaran reclutarla para salir con Jeffrey Epstein

Hilton fue fotografiada con Maxwell y el ahora presidente Donald Trump en el desfile de moda de Anand Jon en el año 2000 en Nueva York

La socialité estadounidense Paris Hilton asistió a la gala Baby2Baby 2025 en el Pacific Design Center en West Hollywood, California, el 8 de noviembre de 2025.

La socialité estadounidense Paris Hilton asistió a la gala Baby2Baby 2025 en el Pacific Design Center en West Hollywood, California, el 8 de noviembre de 2025.

AFP / Michael Tran
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Paris Hilton reaccionó a los rumores que apuntan a que Ghislaine Maxwell intentó reclutarla para Jeffrey Epstein. En una entrevista con The Times, la estrella se refirió a las declaraciones del compositor Christopher Mason, quien afirmó que Maxwell la observó en una fiesta con la intención de que saliera con Epstein.

Aún no está claro dónde ni cuándo tuvo lugar este supuesto encuentro; sin embargo, Hilton fue fotografiada con Maxwell y el ahora presidente Donald Trump en el desfile de moda de Anand Jon el 18 de septiembre de 2000 en Nueva York.

Lee además
North West para la campaña festiva de SKIMS en colaboración con Cactus Plant Flea Market
CELEBRIDADES

North West regresa al modelaje para campaña navideña de SKIMS
Kamado Tanjiro y los Hashira comienzan la batalla final contra Muzan y sus súbditos en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle. La más reciente adaptación cinematográfica de la franquicia de manga Demon Slayer.  video
CINE

"Demon Slayer" rompe récord de recaudación para una película japonesa

"Ni siquiera recuerdo haberla conocido. Soy un nombre perfecto para generar clics", declaró Hilton al medio.

Mason afirmó en la docuserie de 2020, Sobreviviendo a Jeffrey Epstein, que su amigo estaba con Maxwell en una fiesta y que estaban recorriendo la ciudad en busca de chicas jóvenes.

"Dios mío, sería perfecta para Jeffrey. ¿Podrías presentárnosla?", habría sido la reacción de la mujer al ver a Hilton, quien entonces era una adolescente.

Caso Epstein

Cinco años después de que Hilton fuera fotografiada con Maxwell y Trump, se inició una investigación penal contra Epstein por acusaciones de abuso sexual por parte de menores.

En 2008, Epstein llegó a un acuerdo y se declaró culpable de los cargos de incitación a la prostitución e incitación a la prostitución con una menor de 18 años. Cumplió 13 meses de prisión.

Más de una década después, en julio de 2019, fue arrestado por cargos de tráfico de decenas de menores entre 2002 y 2005 en Nueva York y Florida. Se declaró inocente de un cargo de tráfico sexual de menores y de un cargo de conspiración para participar en el tráfico sexual de menores.

Al mes siguiente, Epstein se suicidó en su celda del Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York.

Temas
Te puede interesar

Leah Reyes Amores deslumbra en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025

Jorge Volpi presenta "La invención de todas las cosas" junto a Rodrigo Blanco Calderón

Louvre anuncia cierre de una galería al público debido a fragilidad en el edificio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de ICE, el FBI y la DEA durante un operativo arrestan a un extranjero indocumentado acusado de cometer crímenes.
SEGURIDAD

FBI alerta sobre delincuentes que se hacen pasar por agentes de ICE para secuestrar y robar en varios estados

El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
NARCOTRÁFICO

Aviso determinante de Trump a Maduro: puede recibir igual trato que Irán y Al Qaeda, asegura experto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
¿Se cierra el cerco?

Maduro responde a advertencias de Trump que quiere "diálogo"

Imagen referencial
INMIGRACIÓN

La Corte Suprema decide revisar la norma de Trump que restringe el asilo en la frontera sur

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, habla durante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 26 de septiembre de 2025.
Seguridad

Primera ministra de Trinidad y Tobago afirma que EEUU nunca ha solicitado lanzar ataques contra Venezuela

Te puede interesar

Emilio González y Donald Trump.
ELECCIONES 2025

Emilio González suma el apoyo clave de Donald Trump para alcalde de Miami

Por Daniel Castropé
El acceso a Internet es cada día es más importante para un buen desempeño en el trabajo, la educación, la atención médica y para mantenerse conectado con sus seres queridos
CAÍDA MUNDIAL

Fallo en la red de Cloudflare impide usar X, ChatGPT y League of Legends

El rapero estadounidense 6ix9ine, también conocido como Tekashi.
SUCESOS

Asaltan residencia del rapero Tekashi 6ix9ine en Florida y retienen a su madre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
¿Se cierra el cerco?

Maduro responde a advertencias de Trump que quiere "diálogo"

Comisionada de Miami-Dade Eileen Higgins.
POLÍTICA

Comisión de Miami-Dade decide futuro del Distrito 5 tras renuncia de Eileen Higgins