miércoles 29  de  abril 2026
POLÉMICA

Alicia Machado revela que llamó al 911 por conflictos con hija adolescente

La venezolana confesó que, ante situaciones fuera de control con su hija Dinorah Valentina, no ha dudado en solicitar el apoyo de los servicios de emergencia

La actriz y modelo Alicia Machado.

La actriz y modelo Alicia Machado.

Iván Pedraza/ DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La ex Miss Universo Alicia Machado volvió a generar un intenso debate tras su reciente participación como invitada en el talk show de Univision, Desiguales. En una conversación franca con Adamari López, Migbelis Castellanos y Karina Banda, Machado abordó los retos extremos de ser madre soltera de una adolescente en Estados Unidos.

La actriz reveló también las medidas drásticas que ha tomado para mantener el orden en su hogar.

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Sin filtros, la venezolana confesó que, ante la rebeldía o situaciones fuera de control con su hija Dinorah Valentina, no ha dudado en solicitar el apoyo de los servicios de emergencia y trabajadores sociales.

Autoridades

La actriz de Una familia con suerte enfatizó que en Estados Unidos existen recursos que los padres deben aprovechar sin temor al "qué dirán".

"A mí no me ha importado ser Alicia Machado y tener que llamar al 911 y decir: ‘Miren señores, mi hija no me obedece, mi hija se escapó, mi hija salió sin mi permiso’. Yo lo he hecho y no pasa nada, para eso están las autoridades", expresó con firmeza durante la emisión.

Machado explicó que las redes sociales y el entorno actual exponen a los jóvenes a peligros desconocidos para los padres, lo que la llevó a contactar incluso a trabajadoras sociales para lidiar con ciertas actitudes de su hija.

"Si usted ve que su hijo está en algo y no lo obedece, llame para que le ayuden", aconsejó a la audiencia, calificando este sistema de apoyo como una de las "grandezas" del país.

Relación

A pesar de estos episodios de tensión, la relación entre madre e hija atraviesa hoy su mejor momento. Dinorah Valentina, quien cumplirá 18 años a finales de este mes de junio, se ha convertido en la "más grande aliada" y "compañera de vida" de la actriz.

En el marco de su último cumpleaños, Alicia le dedicó un emotivo mensaje reafirmando su amor incondicional.

"Eres lo mejor que tengo y lo único por lo que han valido la pena todas las batallas: por verte sonreír y verte feliz", escribió en Instagram

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