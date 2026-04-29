Greeicy anuncia la gira "Candela 2026" por Latinoamérica y Europa

MIAMI.- La cantante colombiana Greeicy anunció la gira por por Europa y Latinoamérica Candela 2026. La misma será presentada por la compañía independiente de giras AUL Worldwide y Massivo, e inicia el 17 de julio en el Cook Music Fest en España y finalizará el 3 de septiembre en el Forum Majadas en Guatemala.

“Candela está a punto de llegar y anunciar la gira me tiene con el corazón a mil”, dijo la intérprete a Billboard.

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“He puesto toda mi alma en este concepto junto a mi equipo y lo que viene es algo que los fans no van a olvidar. La coreografía, los visuales, los arreglos… todo está pensado para crear un show que esté a la altura de la energía de este álbum. ¡No puedo esperar para vivirlo con mi gente!”.

La gira promociona su último disco homónimo que ve luz el 22 de mayo.

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Fechas

A continuació, las fechas confirmadas de la gira Candela 2026.

Julio 17 — Tenerife, España @ Cook Music Fest

Julio 18 — Sevilla, España @ Cook Music Fest

Julio 19 — Londres, Reino Unido @ The O2 Indigo

Julio 23 — Barcelona, España @ Cook Music Fest

Julio 29 — Calgary, Canadá @ The Palace

Julio 30 — Montreal, Canadá @ MTELUS

Julio 31 — Toronto, Canadá @ History

Agosto 8 — Buenos Aires, Argentina @ Movistar Arena

Agosto 12 — Santiago, Chile @ Movistar Arena

Agosto 15 — Lima, Perú @ Arena Monumental

Agosto 27 — Managua, Nicaragua @ Alexis Argüello Sports Complex

Agosto 29 — San José, Costa Rica @ Centro de Eventos Pedregal

Septiembre 2 — San Salvador, El Salvador @ Complejo Cuscatlán

Septiembre 3 — Ciudad de Guatemala, Guatemala @ Forum Majadas