Paulina Rubio decide romper el silencio y sanar las heridas

"Yo soy Paulina, una mujer como tú, un ser humano como cualquiera y hoy decidí romper el silencio y sanar las heridas que me dejaron los comentarios hirientes. El bullying te lastima, pero a mí me transformó. Hoy estoy aquí de regreso, renovada, reinventada y lista. No para volver a empezar, sino para darle la vuelta a la página e iniciar una nueva para escribir con la tinta de la alegría que nos regala el estar vivos. Hay Paulina para rato, para eso he trabajado tantos años. Me he caído y hoy me levanto de nuevo. Mi futuro es y siempre será la música. Así es la vida, llena de esperanza y Fe. Estoy lista y aquí estoy. Los amo siempre, su Pau", escribió Paulina en Instagram.

Además del escrito, Paulina Rubio expresó en el video que se tomó un tiempo para conectarse con sus seres más cercanos. "Me tomé un retiro espiritual para conectar con los míos, con todo lo que pasa y con todo lo que pasó... Yo no puedo imaginarme una vida sin conciertos, no me imagino una vida sin mis niños y sin mis fans, les extraño", comentó conmovida en compañía de su perro.

"Soy responsable de todo lo que me ha pasado. También soy ser humano, meto la pata y la riego, pero también aprendo de mis errores", agregó la cantante de 49 años de edad, quien trajo a colación la mala experiencia que vivió gracias a un concierto. "Lo que empezó como un concierto en vivo para hacer una iniciativa y aportar mi granito de arena, resultó uno de los peores días de mi vida", confesó apenada.

Pese a ello, la intérprete de Ni una sola palabra aseguró que seguirá firme y continuará su trabajo en la industria de la música. "Hay mucha Paulina para ustedes, para mi familia y para mí misma, me siento bien. No tengo nada que ocultar, soy transparente, soy vulnerable, soy honesta. Los quiero mucho", finalizó.