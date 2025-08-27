Pedro Almodóvar insta al gobierno de España a romper relaciones con Israel

El director de cine Pedro Almodóvar posa en el Festival de Cine de Venecia.

MADRID.- El cineasta Pedro Almodóvar pidió el miércoles al gobierno español de Pedro Sánchez que rompa todas las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel ante el "genocidio" en Gaza .

"Soy Pedro Almodóvar, director de cine, y pido a nuestro Gobierno que rompa relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con el Estado de Israel en repulsa por el genocidio que está llevando a cabo con el pueblo gazatí a los ojos del mundo entero", rogó el cineasta español en un video publicado en la cuenta de Instagram de su productora El deseo.

Vestido con un polo azul, el septuagenario pide a Pedro Sánchez "que trate de convencer a todos nuestros aliados europeos para hacer lo mismo y que se unan a esta repulsa".

El director de Todo sobre mi madre y Mujeres al borde de un ataque de nervios ya se había pronunciado sobre este conflicto, firmando, al igual que otros artistas españoles como Javier Bardem una carta en la que condenaba el "silencio" sobre el "genocidio" en Gaza, publicada coincidiendo con el Festival de Cannes en mayo pasado.

Críticas contra Israel

El gobierno español es una de las voces europeas más críticas con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y los ataques contra Gaza.

El propio Sánchez calificó en junio pasado la guerra de Israel en la Franja de Gaza de "genocidio", un término que pocos líderes internacionales han utilizado hasta ahora.

El jefe del gobierno español, que reconoció oficialmente Palestina como un Estado en mayo de 2024, junto con Irlanda y Noruega, ha hecho del apoyo incondicional a la causa palestina uno de los ejes principales de su política exterior desde hace 18 meses, pero no ha roto sus lazos con Israel.

El ataque del 7 de octubre perpetrado por Hamás causó la muerte de 1.219 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

La campaña de represalias israelí causó al menos 62.819 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según el ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás. El ministerio, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU, no especifica el número de combatientes muertos.

FUENTE: AFP