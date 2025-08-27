miércoles 27  de  agosto 2025
CONTROVERSIA

Pedro Almodóvar insta al gobierno de España a romper relaciones con Israel

En un video publicado en la cuenta de Instagram de su productora El deseo, Pedro Almodóvar pidió poner freno al "genocidio" israelí en Gaza

El director de cine Pedro Almodóvar posa en el Festival de Cine de Venecia.

El director de cine Pedro Almodóvar posa en el Festival de Cine de Venecia.

AFP/ Alberto Pizzoli

MADRID.- El cineasta Pedro Almodóvar pidió el miércoles al gobierno español de Pedro Sánchez que rompa todas las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel ante el "genocidio" en Gaza.

"Soy Pedro Almodóvar, director de cine, y pido a nuestro Gobierno que rompa relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con el Estado de Israel en repulsa por el genocidio que está llevando a cabo con el pueblo gazatí a los ojos del mundo entero", rogó el cineasta español en un video publicado en la cuenta de Instagram de su productora El deseo.

Lee además
El director español Pedro Almodóvar posa con el León de Oro, que otorga el Festival de Cine de Venecia. 
PREMIOS

Estas son las películas que aspiran consagrarse con el León de Oro en Venecia
Leah Reyes Amores, Miss Teen Earth Cuba 2025 y Miss Teen Earth 2025. 
CERTAMEN

Leah Reyes Amores se corona Miss Teen Earth 2025

Vestido con un polo azul, el septuagenario pide a Pedro Sánchez "que trate de convencer a todos nuestros aliados europeos para hacer lo mismo y que se unan a esta repulsa".

El director de Todo sobre mi madre y Mujeres al borde de un ataque de nervios ya se había pronunciado sobre este conflicto, firmando, al igual que otros artistas españoles como Javier Bardem una carta en la que condenaba el "silencio" sobre el "genocidio" en Gaza, publicada coincidiendo con el Festival de Cannes en mayo pasado.

Críticas contra Israel

El gobierno español es una de las voces europeas más críticas con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y los ataques contra Gaza.

El propio Sánchez calificó en junio pasado la guerra de Israel en la Franja de Gaza de "genocidio", un término que pocos líderes internacionales han utilizado hasta ahora.

El jefe del gobierno español, que reconoció oficialmente Palestina como un Estado en mayo de 2024, junto con Irlanda y Noruega, ha hecho del apoyo incondicional a la causa palestina uno de los ejes principales de su política exterior desde hace 18 meses, pero no ha roto sus lazos con Israel.

El ataque del 7 de octubre perpetrado por Hamás causó la muerte de 1.219 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

La campaña de represalias israelí causó al menos 62.819 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según el ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás. El ministerio, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU, no especifica el número de combatientes muertos.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Polonia, una joya escondida en Europa

Padre de Travis Kelce revela cuándo el deportista le propuso matrimonio a Taylor Swift

La Chilindrina confirma que fue hospitalizada durante gira en Perú

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
¿Temor?

Venezuela: Régimen acude a la ONU y dice sentirse "amenazado" por EEUU

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

¿Cuándo llegará el próximo pago del Seguro Social en septiembre?

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
Elecciones

Meta anuncia apoyo para los candidatos pro inteligencia artificial en California

Imagen referencial. video
MÁS ESCRUTINIO

EEUU retoma "controles vecinales" a quienes soliciten la ciudadanía: Esto es lo que debe saber

Recurso del anuncio del evento de Apple. video
NOVEDADES

Apple pone fecha a la presentación de la serie iPhone 17: ¿Cómo es el nuevo modelo?

Te puede interesar

Ron DeSantis y Gavin Newsom, gobernadores de Florida y de California, respectivamente
FUERTE RIVALIDAD

DeSantis sale en defensa de Trump y arremete contra gobernador de California, ¿qué pasó?

Por DANIEL CASTROPÉ
Se esperan cifras récords de viajeros .
DIA DEL TRABAJO

MIA espera récord de viajeros este fin de semana de Labor Day y emite consejos clave

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 
CELEBRIDADES

Padre de Travis Kelce revela cuándo el deportista le propuso matrimonio a Taylor Swift

Miles de médicos atienden a pacientes en hospitales de Florida.
PREOCUPACIÓN

Alertan sobre crisis de seguros de salud en Miami-Dade por fin de subsidios federales

Imagen referencial. video
MÁS ESCRUTINIO

EEUU retoma "controles vecinales" a quienes soliciten la ciudadanía: Esto es lo que debe saber